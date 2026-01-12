أسباب انتشار أمراض الكلى فى الشتاء، الأعراض وطرق العلاج

18 حجم الخط

أمراض الكلى من الأمراض الشائعة الحدوث التى يصاب بها الكبار والصغار لأسباب عديدة أبرزها إهمال شرب الماء والإفراط فى تناول الأملاح.

ويلاحظ بعض الأشخاص أن فرص الإصابة بمشاكل الكلى تزداد فى فصل الشتاء، لذا تزداد التساؤلات حول هل تزداد أمراض الكلى فى الشتاء.

ويقول الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، نعم قد تزداد مشكلات الكلى في الشتاء عند بعض الأشخاص، لكن ليس بمعنى أنها “تظهر فقط في الشتاء”، ولكن ما يحدث هو أن عوامل الشتاء قد تساهم في تفاقم أمراض الكلى الموجودة أو زيادة احتمال حدوث بعض المشاكل الكلوية لدى الأشخاص المعرضين لها.

أسباب الإصابة بأمراض الكلى فى الشتاء

وأضاف هنداوي، أن من أسباب زيادة فرص الإصابة بأمراض الكلى فى الشتاء:-

قلة شرب الماء، وفي البرد يقل الشعور بالعطش، وهذا يؤدي إلى الجفاف الخفيف، وللأسف الجفاف يرفع تركيز الأملاح والسموم في الجسم ويجهد الكلى.

زيادة تناول المسكنات للبرد والصداع

مثل بعض الأدوية المضادة للالتهاب، والإفراط فيها قد يضر بوظائف الكلى خصوصا لكبار السن ومرضى الضغط والسكري.

مثل بعض الأدوية المضادة للالتهاب، والإفراط فيها قد يضر بوظائف الكلى خصوصا لكبار السن ومرضى الضغط والسكري. ارتفاع ضغط الدم في الشتاء، لأن البرودة تسبب انقباض الأوعية الدموية، وارتفاع الضغط يؤثر مباشرة على الكلى

الالتهابات ونزلات البرد.

الالتهابات ونزلات البرد. بعض العدوى الفيروسية والبكتيرية قد تؤثر على الكلى عند الأطفال والبالغين.

زيادة تناول الأطعمة المالحة، مثل المخللات والشوربة الجاهزة والأجبان المالحة، والملح الزائد يرهق الكلى ويرفع الضغط ويدعم تكون الحصوات.

أمراض كلى تزداد سوءا فى الشتاء

وتابع، أن هناك أمراض كلى قد يزداد ظهورها أو سوءها في الشتاء، منها:-

التهاب الكلى أو التهاب الحوض الكلوي.

الفشل الكلوي المزمن عند من لديهم مرض سابق.

حصوات الكلى نتيجة قلة شرب الماء.

تورم القدمين بسبب احتباس السوائل.

ارتفاع الكرياتينين عند مرضى السكري والضغط.

أعراض خطيرة يجب التنبه لها

وأوضح الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى، أن هناك أعراض تستدعي الانتباه ومراجعة الطبيب المعالج، منها:-

حرقة أو ألم أثناء التبول.

تغير لون أو قلة كمية البول.

تورم القدمين أو الوجه.

ألم شديد أسفل الظهر أو الجنب.

ارتفاع دائم في ضغط الدم.

غثيان، قيء، إرهاق شديد بلا سبب.

دم في البول.

كيف نحمي الكلى في الشتاء؟

وأضاف استشارى الكلى، أنه لتجن اأمراض الكلى فى الشتاء، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

شرب الماء بانتظام حتى دون عطش.

الإقلال من الملح والمخللات واللحوم المصنعة.

عدم الإكثار من المسكنات دون استشارة الطبيب.

متابعة ضغط الدم وسكر الدم فى حالة الإصابة بهم.

ارتداء ملابس دافئة لتجنب الالتهابات المتكررة.

ممارسة نشاط خفيف يوميا.

فحص وظائف الكلى دوريا فى حالة الإصابة بأمراض مزمنة.

