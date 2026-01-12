الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسباب انتشار أمراض الكلى فى الشتاء، الأعراض وطرق العلاج

أمراض الكلى
أمراض الكلى
18 حجم الخط

أمراض الكلى من الأمراض الشائعة الحدوث التى يصاب بها الكبار والصغار لأسباب عديدة أبرزها إهمال شرب الماء والإفراط فى تناول الأملاح.

ويلاحظ بعض الأشخاص أن فرص الإصابة بمشاكل الكلى تزداد فى فصل الشتاء، لذا تزداد التساؤلات حول هل تزداد أمراض الكلى فى الشتاء.

ويقول الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، نعم قد تزداد مشكلات الكلى في الشتاء عند بعض الأشخاص، لكن ليس بمعنى أنها “تظهر فقط في الشتاء”، ولكن ما يحدث هو أن عوامل الشتاء قد تساهم في تفاقم أمراض الكلى الموجودة أو زيادة احتمال حدوث بعض المشاكل الكلوية لدى الأشخاص المعرضين لها.

أسباب الإصابة بأمراض الكلى فى الشتاء 

وأضاف هنداوي، أن من أسباب زيادة فرص الإصابة بأمراض الكلى فى الشتاء:-

  • قلة شرب الماء، وفي البرد يقل الشعور بالعطش، وهذا يؤدي إلى الجفاف الخفيف، وللأسف الجفاف يرفع تركيز الأملاح والسموم في الجسم ويجهد الكلى.
  • زيادة تناول المسكنات للبرد والصداع
    مثل بعض الأدوية المضادة للالتهاب، والإفراط فيها قد يضر بوظائف الكلى خصوصا لكبار السن ومرضى الضغط والسكري.
  • ارتفاع ضغط الدم في الشتاء، لأن البرودة تسبب انقباض الأوعية الدموية، وارتفاع الضغط يؤثر مباشرة على الكلى
    الالتهابات ونزلات البرد.
  • بعض العدوى الفيروسية والبكتيرية قد تؤثر على الكلى عند الأطفال والبالغين.
  • زيادة تناول الأطعمة المالحة، مثل المخللات والشوربة الجاهزة والأجبان المالحة، والملح الزائد يرهق الكلى ويرفع الضغط ويدعم تكون الحصوات.
أسباب الإصابة بأمراض الكلى فى الشتاء 
أسباب الإصابة بأمراض الكلى فى الشتاء 

أمراض كلى تزداد سوءا فى الشتاء 

وتابع، أن هناك أمراض كلى قد يزداد ظهورها أو سوءها في الشتاء، منها:-

  • التهاب الكلى أو التهاب الحوض الكلوي.
  • الفشل الكلوي المزمن عند من لديهم مرض سابق.
  • حصوات الكلى نتيجة قلة شرب الماء.
  • تورم القدمين بسبب احتباس السوائل.
  • ارتفاع الكرياتينين عند مرضى السكري والضغط.

أعراض خطيرة يجب التنبه لها 

وأوضح الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى، أن هناك أعراض تستدعي الانتباه ومراجعة الطبيب المعالج، منها:-

  • حرقة أو ألم أثناء التبول.
  • تغير لون أو قلة كمية البول.
  • تورم القدمين أو الوجه.
  • ألم شديد أسفل الظهر أو الجنب.
  • ارتفاع دائم في ضغط الدم.
  • غثيان، قيء، إرهاق شديد بلا سبب.
  • دم في البول.

كيف نحمي الكلى في الشتاء؟

وأضاف استشارى الكلى، أنه لتجن اأمراض الكلى فى الشتاء، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • شرب الماء بانتظام حتى دون عطش.
  • الإقلال من الملح والمخللات واللحوم المصنعة.
  • عدم الإكثار من المسكنات دون استشارة الطبيب.
  • متابعة ضغط الدم وسكر الدم فى حالة الإصابة بهم.
  • ارتداء ملابس دافئة لتجنب الالتهابات المتكررة.
  • ممارسة نشاط خفيف يوميا.
  • فحص وظائف الكلى دوريا فى حالة الإصابة بأمراض مزمنة.
txt

احذري، أكلة شهيرة تقدم يوميا على الإفطار والعشاء تدمر الكلى

txt

أسباب الحكة عند مرضى الفشل الكلوي وطرق علاجها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمراض الكلي الشتاء صحة الصحة الدكتور أشرف هنداوى

مواد متعلقة

أسس التغذية السليمة لمرضى الفشل الكلوي

لمرضى الفشل الكلوي، نصائح يجب اتباعها عند جلسات الغسيل

سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي

أعراض وأسباب التهاب الكلى، عدوى خطرة تستدعي العلاج الفوري
ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

الدوري السعودي، النجمة يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة سيدنا موسى وتخفيف الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية