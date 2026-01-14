الأربعاء 14 يناير 2026
صحة ومرأة

جلطات مميتة، معهد التغذية يحذر من قلة شرب المياه بعد سن الأربعين

كوب ماء، فيتو
كوب ماء، فيتو
حذر معهد التغذية من الاعتماد المفرط على المشروبات المنبهة، مثل الشاي، مقابل إهمال شرب المياه، مؤكدًا أن كثيرين لا يتناولون الماء إلا عند تذكرهم، وهو ما يشكل خطرًا متزايدًا مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الأربعين.

 

مركز الإحساس بالعطش في المخ يبدأ في التباطؤ بعد عمر 40 عاما 

وأوضح معهد التغذية أن مركز الإحساس بالعطش في المخ يبدأ في التباطؤ بعد هذا العمر، ما يجعل الجسم أقل تنبيهًا لاحتياجه إلى الماء، رغم دخوله في حالة جفاف تدريجي لا يشعر بها الإنسان مباشرة. 

وأشار معهد التغذية أن هذا الجفاف يؤثر سلبًا في وظائف الكلى، ويزيد من لزوجة الدم، ما يرفع احتمالات الإصابة بالجلطات.
 

وأضاف أن قلة شرب المياه قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم وتكون حصوات الكلى، مشددًا على أن الماء ليس رفاهية، بل ضرورة حيوية للحفاظ على صحة الجسم.

 

شرب كميات منتظمة من المياه على مدار اليوم

ونصح معهد التغذية بشرب كميات منتظمة من المياه على مدار اليوم، ويفضل كوب كل ساعة، للحفاظ على ترطيب الدم وتحسين الدورة الدموية.

معهد التغذية يحذر: لانشون الأسواق ليس لحوما حقيقية ويهدد صحة الأطفال

معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع نسبة الحديد في الجسم

أكد معهد التغذية أن الصحة بعد الأربعين تحتاج إلى “صيانة” مستمرة، ويأتي الماء في مقدمة أساسيات هذه الصيانة.

كان معهد التغذية قد حذر من انتشار أنواع من اللانشون في الأسواق لا تحتوي على لحوم حقيقية، رغم شكلها الذي يوحي بذلك، مؤكدًا أن بعضها يصنع من بقايا لحوم، ومواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الحافظة والألوان الصناعية.

 

أضرار اللانشون

وأوضح معهد التغذية  أن الاستهلاك المنتظم لهذه المنتجات، خاصة من قبل الأطفال، قد يؤدي إلى الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، من بينها اضطرابات دهون الدم، ومرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن زيادة احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان، نتيجة تراكم المواد الضارة في الجسم على المدى الطويل.

