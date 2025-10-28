من أول شبرا حتى التبين، محافظ القاهرة يوجه برفع كفاءة كورنيش النيل وتشجيره

وجه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء المطلة على كورنيش النيل من أول شبرا حتى التبين برفع كفاءة كورنيش النيل؛ كل في قطاعه، خلال شهر من حيث الإنارة، والتشجير، والنظافة، والبلدورات والأسوار.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تقييم عمل كل حي بعد انتهاء الشهر، وسيتم منح مكافأة لأفضل حى يقوم بتنفيذ الأعمال.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة.

الغلق الفوري للمحال التى تبيع الاسكوتر الكهربى

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قد وجه نوابه للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء بالغلق الفوري للمحال التى تبيع الاسكوتر الكهربى باعتباره أحد ألعاب الأطفال الخطرة، مع مصادرة أى سكوتر مخالف من هذا النوع.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المنع النهائى لسير التوك توك فى الشوارع الرئيسية، والتعامل بحسم مع كافة مظاهر العشوائية فى شوارع وأحياء العاصمة.



