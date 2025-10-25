تجديد حبس عصابة التنقيب عن الآثار في التبين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابي يتزعمه شخص ملقب بـ “الدكتور”، وخمسة أشخاص آخرين أثناء قيامهم بأعمال التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل القريبة من شركة القومية، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة، عندما وردت معلومات مؤكدة للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم التبين، عن قيام المتهمين بالحفر خلسة بحثًا عن قطع أثرية.

وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهمين متلبسين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

