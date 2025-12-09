تخصيص قطعة أرض بحى التبين لإيوائها، خطة محافظة القاهرة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع

18 حجم الخط

أعلنت محافظة القاهرة أنه تم تخصيص قطعة أرض بحي التبين لإيواء الكلاب الضالة وتقع على مساحة 2500 متر، على أن تتسلمها مديرية الطب البيطرى بالقاهرة لتجهيزها.

محاربة الكلاب الضالة بالقاهرة

وأكد الدكتور مصطفى رمضان مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، أن خطة محاربة كلاب الشوارع تتمثل الآن فى التعقيم والتحصين، حيث يتم تحصين الكلاب من مرض السعار من قبل أطباء المديرية، أما تعقيم الكلاب فيتم عبر منظمات المجتمع المدنى نظرا لتكلفته وعدم وجود كوادر بشرية كافية لذلك.



وأشار، في تصريحات لـ"فيتو"، إلى أن الكلاب تتزواج مرتين فى العام وتنجب بأعداد كبيرة، لذلك يتم تعقيمها من أجل منع تزايد أعدادها، لافتا إلى أن القضاء عليها نهائيا، كما يطالب البعض لن يحل الأزمة، وذلك لأن هذا سيؤدى إلى انتشار القوارض والعقارب والثعابين بالمناطق السكنية لأنها بالفعل متواجدة تحت الأرض، كما أن زيادة الأعداد أكثر من اللازم سيؤدى إلى ضرر؛ لذلك لابد من الحفاظ على تواجدها؛ بما يحافظ على التوازن البيئى وعدم إلحاق الضرر بالإنسان.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة

وفي سياق آخر، أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعوا درجة الاستعداد للتعامل مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، كما تم توزيع الشفاطات العملاقة والنافورى والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية؛ لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية.

