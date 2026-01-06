محافظ أسوان يوجه بإصلاح خط مياه طرد الكرور خلال ساعة

18 حجم الخط

وجه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، بالإشراف الميدانى على أعمال الإصلاح والصيانة للكسر الذى حدث بمنطقة الكشاشاب، على أن يتم الانتهاء منها خلال ساعة.

وعلى الفور وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الحماية المدنية وشركة المقاولون العرب بالدفع بالمعدات والأطقم الفنية لتنفيذ أعمال شفط وسحب المياه من محيط محطة الكرور، ليعقب ذلك تشغيلها بشكل كامل.

إصلاح خط مياه طرد الكرور

يأتى ذلك فور الإبلاغ بحدوث كسر مفاجئ فى خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعية الـ GRB والممتد من محطة الصرف الصحى رقم ( 11 ) بمنطقة الكرور وتم فتح غرفة عمليات ميدانية.

إصلاح خط مياه طرد الكرور

كما وجه المحافظ بقيام مديرية التضامن الإجتماعى بتشكيل لجنة متخصصة لحصر أى أضرار أو تلفيات بالمنازل التى تضررت من مياه الصرف، مع الإسراع بصرف التعويضات لتخفيف أى معاناة عن المواطنين بشكل فورى.

إصلاح خط مياه طرد الكرور

وكشف اللواء إسماعيل كمال عن أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشريبنى، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على البدء العاجل فى إنشاء محطة 12 بالمشتل الجديدة، والتى سيتم وضع حجر أساساها خلال الأيام القادمة كحل جذرى لمشكلة محطة الكرور، لافتًا إلى أن ذلك سيتوازى مع تغيير خط الطرد القديم للقضاء نهائيًا على أى عيوب فنية تسبب مشاكل مستقبلية.

إصلاح خط مياه طرد الكرور

