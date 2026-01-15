وفاة الشيخ عوض هدل شيخ مشايخ البشارية في أسوان وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973

18 حجم الخط

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المغفور له الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية، والذى وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ ٧٦ عامًا، حيث أفنى عمره فى العمل العام، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام ٧٣، وأيضا أبرز أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة كما كان له دور هام فى تحقيق المصالحات ووأد الفتن بين العائلات والقبائل ومختلف الفئات.

قامة كبيرة ورمزا وطنيا

أشار إلى أن محافظة أسوان فقدت قامة كبيرة ورمزًا وطنيًا مخلصًا له أيادي بيضاء فى ميادين الخير والعمل المجتمعى، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أكد على جاهزية المحافظة لإدراج مشروعات حياة كريمة " 2 " فور الإطلاق الرسمي للمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا بأنه تم تخصيص كافة الأراضى التى ستقام عليها مشروعات المبادرة فى مرحلتها الثانية، وتم نهو كافة التصميمات والرسومات الخاصة بذلك فى القرى المستهدفة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه بالنسبة للقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية فمن المقرر نهو كافة المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام فى 31 مارس القادم، موضحًا بأن المرحلة الأولى تضم 100 قرية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وتشمل تنفيذ 1993 مشروع، فضلًا عن تنفيذ 19 مشروع تابع للإدارة المحلية، ويتم المتابعة الميدانية من خلال الزيارات المتتالية للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ والإنجاز، ورصد أي ملاحظات لسرعة تلافيها بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني.

