استمرار جهود انتشال سيارة مدير مكتب محافظ أسوان بعد انقلابها فى ترعة

تواصل الأجهزة التنفيذية والمعاونة بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، عمليات انتشال سيارة مدير مكتب محافظ أسوان، "محمد إسماعيل" بعد انقلابها وسقوطها فى ترعة النقرة على طريق بلانة بمركز نصر النوبة بأسوان، أثناء مرورها ضمن موكب زيارة محافظ البنك المركزى ووزير الزراعة ومحافظ أسوان لقرى المركز.

إخطار بانقلاب سيارة فى الترعة

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بانقلاب سيارة مدير مكتب محافظ أسوان، كانت عبارة عن ربع نقل "دوبل كبينه"، وكان يقودها السائق بمفرده، حين انفجر الإطار الأمامى للسيارة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقلابها وسقوطها فى الترعة، بينما كان مدير مكتب المحافظ غير سيارته فى آخر لحظة واستقل سيارة أخرى ضمن الموكب.

وأصيب السائق وتمكن من الخروج من نافذة السيارة، وتم نقله إلى مستشفى دراو المركزى لتلقى العلاج اللازم، ويواصل رجال الإنقاذ انتشال السيارة من المياه وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر التحقيقات اللازمة.

