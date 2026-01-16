10 بنوك تتصدر قائمة تداولات المتعاملين الرئيسيين بالبورصة بنهاية الأسبوع

18 حجم الخط

تصدر سيتي بنك قائمة المتعاملين الرئيسيين بقيم تداول بلغت نحو 24.8 مليار جنيه، مستحوذًا على 20.9% من إجمالي قيم التداول، ليحافظ على موقعه في الصدارة بفارق ملحوظ عن أقرب منافسيه.

وجاء في المركز الثاني بنك إتش إس بي سي مصر بقيم تداول سجلت 14.7 مليار جنيه، وبنسبة 12.4% من الإجمالي، مستفيدًا من نشاط ملحوظ على الأسهم القيادية.

وحل البنك العربي الأفريقي الدولي في المركز الثالث بقيم تداول بلغت 12.1 مليار جنيه، مستحوذًا على 10.2% من التعاملات، تلاه البنك الأهلي المصري في المركز الرابع بقيم تداول 11.07 مليار جنيه، وبنسبة 9.3%.

وفي المركز الخامس جاء بنك كريدي أجريكول بقيم تداول بلغت 9.45 مليار جنيه، مستحوذًا على 8% من الإجمالي، بينما احتل البنك الأهلي الكويتي – مصر المركز السادس بقيم تداول سجلت 7.27 مليار جنيه، وبنسبة 6.1%.

وجاء بنك مصر في المركز السابع بقيم تداول بلغت 6.66 مليار جنيه، مستحوذًا على 5.6%، تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الثامن بقيم تداول 5.55 مليار جنيه، وبنسبة 4.7%.

وحل البنك العربي المحدود في المركز التاسع بقيم تداول سجلت 4.09 مليار جنيه، مستحوذًا على 3.4% من الإجمالي، بينما جاء التجاري وفا بنك إيجيبت في المركز العاشر بقيم تداول بلغت 3.85 مليار جنيه، وبنسبة 3.2%.

تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس 15 يناير 2026، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4529 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.980 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 19580 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.

