إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

إشراف من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة

والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من الحملات،فيتو

تنفيذ عدد من حالات الإزالة

وشملت أعمال الحملة تنفيذ إزالة لعدد ٢٠ حالة تعدٍّ على مساحة فدان واحد وقيراط واحد و١٦ سهم و١٠٣٨ م٢، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٨، والتي نُفذت بجميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.



رصد الحالات المخالفة بواسطة لجنة التغيرات المكانية



وتمثلت أعمال التنفيذ في إزالة لعدد ٩ حالات تعدٍّ لمتغير غير قانوني على مساحة ١٠٣٢ متر مربع، كما تنفيذ إزالة لعدد ١٠ حالات تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة على مساحة فدان واحد و١٦ سهم، بالإضافة إلى تنفيذ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ٦ متر مربع.

الالتزام بالجدول الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

يذكر، أن الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٧ حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٦.

