الخميس 15 يناير 2026
محافظات

بعد التلاعب بأوراق سيارة، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية يقرر إحالة عدد من الموظفين للنيابة

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة خلال ضبطه للسيارة، فيتو
قرر الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، إحالة عدد من الموظفين إلى النيابة العامة وذلك بعد اكتشافه التلاعب بأوراق سيارة بجراج المديرية كانت قد تم عمل صيانة لها منذ 5 أشهر، ثم تفاجأ بدخول السيارة التكهين، دون الاستفادة من تشغيلها.

محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير الصحة والسكان

اليوم، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

الاطلاع على المستندات الخاصة بالسيارة 

وكان وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية قام بالاطلاع على المستندات الخاصة بتلك السيارة والتكلفة التي تحملتها الدولة دون تحقيق استفادة فعلية، مما دفعه إلى إحالة كل من له صلة بالموضوع إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على المال العام، حيث تم إحالة الموضوع إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وكان الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أجرى جولة ميدانية على الإدارات المختلفة بالإدارة الزراعية بالإسماعيلية، وإدارة شؤون التعاون الزراعي، وكذلك الديوان العام لمديرية الزراعة. 

تفقد موقف سيارات المديرية  

وشملت الجولة تفقد الإدارة الهندسية بالمديرية، حيث اطلع على آخر جراج السيارات التابع للمديرية، ومعدلات استهلاك الوقود، وأعمال الصيانة الخاصة بها.

مناقشة معدلات استهلاك الوقود 

كما ناقش خلال الزيارة معدلات استهلاك الوقود الخاصة بسيارات المديرية، مشددا على ضرورة الالتزام بالمعدلات المقررة، ومنع تحرك أي سيارة دون خطوط سير محددة ومعتمدة، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على المال العام.

الجريدة الرسمية