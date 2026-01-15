محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط لجان امتحانات الشهادة الاعدادية (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بلجان مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات، ومدرسة طه حسين الإعدادية بنين "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جانب من جولة المحافظ، فيتو

عدد الطلاب الممتحنين بالشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

ويؤدي اليوم الخميس ٣٠٥١٧ طالبا وطالبة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الفنية، بعدد ١٦٧ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة.

التأكد من مستوى الامتحانات

وخلال تفقده لجان الامتحانات، تواصل "أكرم" مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوفير كافة سُبل الراحة لهم داخل اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومشيدًا بحالة الهدوء والانضباط داخل اللجان.

جانب من جولة المحافظ، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدورية لحين انتهاء الامتحانات، من خلال غرفة العمليات المركزية.

مؤكدًا على التنسيق التام مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

ومن جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات وتجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات، مؤكدًا أنه يجرى متابعة الموقف بشكل دوري من خلال المرور الميداني، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية.

