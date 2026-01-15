الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط لجان امتحانات الشهادة الاعدادية (صور)

جانب من جولة المحافظ،
جانب من جولة المحافظ، فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بلجان مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات، ومدرسة طه حسين الإعدادية بنين "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية.

بعد سنوات من غلقه، إعادة تشغيل المركز الثقافي بالقنطرة شرق الإسماعيلية

اليوم، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

أبرز الحضور خلال الجولة 

جاء ذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 

 

جانب من جولة المحافظ، فيتو 
جانب من جولة المحافظ، فيتو 
جانب من جولة المحافظ، فيتو 
جانب من جولة المحافظ، فيتو 

 

عدد الطلاب الممتحنين بالشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 

 

ويؤدي اليوم الخميس ٣٠٥١٧ طالبا وطالبة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الفنية، بعدد ١٦٧ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة.

 

التأكد من مستوى الامتحانات 

 

وخلال تفقده لجان الامتحانات، تواصل "أكرم" مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوفير كافة سُبل الراحة لهم داخل اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومشيدًا بحالة الهدوء والانضباط داخل اللجان.

جانب من جولة المحافظ، فيتو 
جانب من جولة المحافظ، فيتو 

 

جانب من جولة المحافظ، فيتو 
جانب من جولة المحافظ، فيتو 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدورية لحين انتهاء الامتحانات، من خلال غرفة العمليات المركزية.

 

مؤكدًا على التنسيق التام مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

 

ومن جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات وتجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات، مؤكدًا أنه يجرى متابعة الموقف بشكل دوري من خلال المرور الميداني، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الإسماعيلية اليوم التربية والتعليم بالاسماعيلية الشهادة الاعدادية بالاسماعيلية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية امتحانات الشهادة الاعدادية بالاسماعيلية الشهادة الاعداية

مواد متعلقة

اليوم، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

اليوم، انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية

بعد سنوات من غلقه، إعادة تشغيل المركز الثقافي بالقنطرة شرق الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير كورنيش القصاصين (صور)
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

وزير العمل: دورات تدريبية مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في السياحة

التحفظ على مالك مطعم نشب به حريق في مصر الجديدة

رئيس الوزراء يشهد بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب منطقة البحر الميت

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية