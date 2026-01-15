الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من حملة "دمتم سند"

حملة دمتم سند، فيتو
حملة دمتم سند، فيتو
18 حجم الخط

يستعد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بـ محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علي رفعت ـ مدير الفرع لإطلاق المرحلة الثانية من حملة "دمتم سند"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتقديمها لكافة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

"التلواني" يتفقد منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد (صور)

موعد بدء المرحلة الثانية والمستهدف منها

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المرحلة الثانية من الحملة يوم السبت المقبل، الموافق 17 من شهر يناير الجاري، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تشمل فرقًا طبية متخصصة لتنفيذ زيارات منزلية لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، بما يتضمن المتابعة الصحية الدورية وتسليم العلاج الشهري.

انتشار الفرق الطبية 

كما تتضمن أعمال الحملة انتشار فرق طبية من خلال ارتكازات ثابتة بالأماكن الحيوية في جميع قطاعات محافظة الإسماعيلية، لتقديم خدمات فحص الأمراض المزمنة، والكشف المبكر والمتابعة الصحية،  والتثقيف الصحي، مع إتاحة مسار إحالة مخصص داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة لفرع الهيئة بالمحافظة. 

 

الخدمات المتاحة بجميع 

وتشمل الخدمات التي تقدمها  الارتكازات: تقديم خدمات الحملة الصحية وتحليل السكر العشوائي، وقياس ضغط الدم، واستبيان الأورام للتعرف على التاريخ المرضي.التثقيف الصحي والدوائي، كما تشمل الارتكازات الكبرى خدمات إضافية، من بينها: تحليل وظائف الكلى، تحليل السكر التراكمي، تحليل الدهون الثلاثية.

 

وتؤكد الهيئة أن جميع خدمات الحملة تُقدم مجانًا لكافة المواطنين، في إطار حرصها على دعم صحة المجتمع وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالإسماعيلية حملة دمتم سند الرعاية الصحية بالإسماعيلية فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية أعمال حملة دمتم سند

مواد متعلقة

ضمن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، محافظ الإسماعيلية يفتتح مسجد "عباد الرحمن" بأبو خليفة (صور)

نائب وزير الصحة تشارك في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية (صور)

بعد التلاعب بأوراق سيارة، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية يقرر إحالة عدد من الموظفين للنيابة

محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط لجان امتحانات الشهادة الاعدادية (صور)
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر (فيديو)

الثالثة لها منذ بداية العام، إذاعة يوم القيامة تبث رسالة جديدة

بروفة الكونفدرالية، الزمالك يفوز على المصري بثنائية في كأس عاصمة مصر (صور)

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

الزمالك يتقدم على المصري بهدف بعد مرور 75 دقيقة (صور)

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

سيكون له دور أكبر، ريال مدريد يعلن عودة الشيطان

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز اليوم في مساء يوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع اقتراب أيامه، معنى شعبان ولماذا سمي بهذا الاسم؟

ما هي الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية