ضمن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، محافظ الإسماعيلية يفتتح مسجد "عباد الرحمن" بأبو خليفة (صور)

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، مسجد "عباد الرحمن" القرية النموذجية بأبوخليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بالمسجد.

أوقاف الإسماعيلية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

كما شهد "أكرم" الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، بمسجد القرية النموذجية بأبوخليفة عقب الافتتاح، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج ١٤٤٧ هجرية.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

أبرز الحضور خلال الاحتفال

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أعضاء مجلس النواب محمد طلبة، موسي خالد، السيد عبدالجليل، وعددًا من رؤساء المراكز والمدن، وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ولفيف من قيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ثم ألقى فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج

والتي أشار خلالها للدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج، وسماحة الدين الإسلامي، التي علمنا إياها رسولنا الكريم صلَّى الله عليه وسلم.

ثم اُختتمت الاحتفالية التي قدمها محمد عبدالحق، بالتواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ فرحان عبدالمجيد، ثم أداء شعائر صلاة العشاء.

وأعرب "أكرم" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الإسراء والمعراج"، داعيًا المَولى عز وجلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

