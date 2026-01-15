18 حجم الخط

تفقد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة، وذلك لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بالمحطة والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

مياه القليوبية: سرعة إنهاء أعمال رفع الكفاءة بمحطة مياه القناطر الخيرية



وشملت الجولة تفقد عنابر التشغيل والطلمبات المرشحة، حيث تابع رئيس الشركة موقف زيادة عدد الطلمبات المرشحة بمحطة مياة القناطر الخيرية، في إطار خطة تحسين كفاءة التشغيل ورفع القدرة الإنتاجية، بما يضمن استقرار الخدمة وتحسين ضغوط المياه بالمناطق المخدومة.

وخلال الجولة، شدد المهندس محمد إبراهيم فودة على أهمية الالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، مع ضرورة الإسراع في إنهاء الأعمال الجارية ودخول الطلمبات الجديدة الخدمة في أقرب وقت ممكن، لتحقيق الاستفادة القصوى من المحطة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة محطات مياه الشرب

وأكد رئيس الشركة أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة محطات مياه الشرب على مستوى القليوبية، وتحسين الأداء التشغيلي وضمان استمرارية توفير مياه شرب نقية وآمنة.

