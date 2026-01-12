الإثنين 12 يناير 2026
خارج الحدود

أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران

أفادت وكالة “أ. ف. ب” نقلا  عن مصادر، اليوم الإثنين، بأن الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، استدعت الخارجية الإيرانية، سفراء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا للاحتجاج على دعم بلدانهم للاضطرابات في طهران.

مطالب المحتجين في إطار التعامل القانوني مع التظاهرات

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح اليوم: إن احتجاجات التجار التي بدأت في 28 ديسمبر الماضي جاءت في بدايتها هادئة ومشروعة وفق ما يكفله الدستور الإيراني. 

وأوضح عراقجي أن الحكومة تحركت فور اندلاع الاحتجاجات، وبدأت محادثات مباشرة مع المعنيين، كما استمعت إلى مطالب المحتجين في إطار التعامل القانوني مع التظاهرات.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الوضع تغير في مرحلة لاحقة، حيث اتجهت المظاهرات نحو العنف، مؤكدا أن قوات الأمن تعاملت مع التطورات بهدوء وضبط للنفس.

وأضاف أن لدى السلطات الإيرانية أدلة تؤكد تعرض قوات الأمن لإطلاق نار، بهدف رفع أعداد الضحايا، لافتا إلى دخول مجموعات إرهابية مسلحة إلى صفوف المتظاهرين، لتحريف المسيرات عن مسارها الأصلي.

وأكد عراقجي امتلاك بلاده تسجيلات لرسائل صوتية ومواد مصورة توثق تلقي عناصر إرهابية أوامر بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن، مشيرا إلى أن معظم من قضوا خلال الأحداث تم إطلاق النار عليهم من الخلف.

توزيع أسلحة على بعض المتظاهرين

وانتقد وزير الخارجية الإيراني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاحتجاجات، معتبرا إياها تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية الإيرانية.

وشدد عراقجي على أن ما يجري حاليا لا يمكن وصفه بالمظاهرات، بل يمثل حربا إرهابية تستهدف البلاد، موضحا أن السلطات تمتلك صورا تظهر توزيع أسلحة على بعض المتظاهرين.

