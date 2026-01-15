تعرف على مجموعة مصر في أمم أفريقيا للسيدات 2026

18 حجم الخط

أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 17 مارس حتي 3 أبريل، عن وقوع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات نيجيريا وزامبيا ومالاوي.

وتشهد بطولة أمم أفريقيا للسيدات مشاركة 16 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القاري.

نتائج قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026

وجاءت نتائج قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب – الجزائر – السنغال – كينيا

المجموعة الثانية: جنوب أفريقيا – كوت ديفوار – بوركينا فاسو – تنزانيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا – زامبيا – مصر – مالاوي

المجموعة الرابعة: غانا – الكاميرون – مالي – كاب فيردي

وأقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مراسم قرعة نهائيات أمم أفريقيا للسيدات 2026 على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 للرجال، المقامة حاليًا في المغرب، بحضور أميرة يوسف، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات

أمم إفريقيا للسيدات

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) أعلن في وقت سابق،عن توسيع بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات لتضم 16 منتخبًا بدلًا من 12، اعتبارًا من النسخة المقبلة التي ستُقام في المغرب خلال الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل 2026.

وجاء القرار بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، التي وافقت أيضًا على آلية اختيار أربعة منتخبات إضافية، نظرًا لانتهاء مرحلة التصفيات الخاصة بالبطولة المقبلة.

وبناءً على التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تم اختيار أربعة منتخبات من بين الفرق التي خرجت في الدور الأخير من التصفيات، وهي:

الكاميرون (المركز 66)، وكوت ديفوار (71)، ومالي (79)، ومصر (95).

وبذلك يشارك المنتخب المصري رسميًا في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، في إنجاز جديد للكرة النسائية المصرية.

