الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة يعلن عن ثاني صفقات الفريق الشتوية

اديدي لينزا
اديدي لينزا
18 حجم الخط

أعلن نادي غزل المحلة عن التعاقد مع المهاجم اديدي لينزا لاعب إيجل نورا البوروندي، لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية. 

ويعد اديدي لينزل ثاني صفقات فريق غزل المحلة الشتوية بعد التعاقد مع اللاعب جيمي موانجا. 

 

غزل المحلة يضم جيمي موانجا

وكان نادي غزل المحلة أتم التعاقد مع رأس الحربة الأيرلندي جيمي موانجا، ذو الأصول الجنوب أفريقية، لتدعيم الخط الهجومي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

ويبلغ موانجا من العمر 26 عامًا، ويمتلك مسيرة احترافية متنوعة، حيث خاض عدة تجارب خارجية لعب خلالها في نادي بروك النمساوي، وأروميدس القبرصي، وريد ليون الصيني.

وشارك موانجا خلال الموسم الجاري مع نايكامي القبرصي في 12 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين، ليؤكد فاعليته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق داخل الملعب.

 

غزل المحلة يفوز علي كفر الشيخ

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره كفر الشيخ بنتيجة 2ـ0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما الجمعة الماضية، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين، في الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

غزل المحلة يتعادل مع المقاولون 1/1 في كأس عاصمة مصر 

 تعادل فريق المقاولون مع نظيره غزل المحلة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين الماضي، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من كأس الرابطة.

وتقدم غزل المحلة عن طريق أحمد شوشة في الدقيقة 60، ثم تعادل المقاولون العرب عن طريق عبد الناصر في الدقيقة 73. 

مجموعات كأس عاصمة مصر


المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اديدي لينزا إيجل نورا البوروندي غزل المحلة كأس عاصمة مصر سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

عمرو الجزار يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

تشكيل مباراة مودرن سبورت وبتروجيت في كأس عاصمة مصر

ميسي يقود تشكيل زد لمواجهة الزمالك في كأس عاصمة مصر

حمزة علاء: سعيد بعودتي للمشاركة مع الأهلي ودعم الجماهير وسام على صدري

روما يفوز علي ساسولو بثنائية في الدوري الإيطالي

حسين الشحات: الفوز على فاركو مهم وقيادة الأهلي شرف أعتز به

بعد ثلاثية فاركو، حسين الشحات يسجل ثاني هاتريك بقميص الأهلي
ads

الأكثر قراءة

الزمالك يواصل نتائجه السلبية بكأس عاصمة مصر ويخسر من زد بهدف (فيديو)

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا 1-1 بالدوري الإيطالي (فيديو)

زد يواصل التقدم على الزمالك 1-0 بعد مرور 75 دقيقة

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

اقتصادية قناة السويس: توفير 140 ألف فرصة عمل واستثمارات بـ5.1 مليار دولار

ضمن تعديلات قانون الكهرباء، "العدل" يقترح خطة للحد من سرقة التيار

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الدعاء مستجاب في ليلة الإسراء والمعراج لهذه الأسباب

محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

الأزهر للفتوى: رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها عند حاجة الناس حرام شرعا

المزيد
الجريدة الرسمية