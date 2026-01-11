غزل المحلة يعلن عن ثاني صفقات الفريق الشتوية

18 حجم الخط

أعلن نادي غزل المحلة عن التعاقد مع المهاجم اديدي لينزا لاعب إيجل نورا البوروندي، لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعد اديدي لينزل ثاني صفقات فريق غزل المحلة الشتوية بعد التعاقد مع اللاعب جيمي موانجا.

غزل المحلة يضم جيمي موانجا

وكان نادي غزل المحلة أتم التعاقد مع رأس الحربة الأيرلندي جيمي موانجا، ذو الأصول الجنوب أفريقية، لتدعيم الخط الهجومي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

ويبلغ موانجا من العمر 26 عامًا، ويمتلك مسيرة احترافية متنوعة، حيث خاض عدة تجارب خارجية لعب خلالها في نادي بروك النمساوي، وأروميدس القبرصي، وريد ليون الصيني.

وشارك موانجا خلال الموسم الجاري مع نايكامي القبرصي في 12 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين، ليؤكد فاعليته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق داخل الملعب.

غزل المحلة يفوز علي كفر الشيخ

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره كفر الشيخ بنتيجة 2ـ0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما الجمعة الماضية، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين، في الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

غزل المحلة يتعادل مع المقاولون 1/1 في كأس عاصمة مصر

تعادل فريق المقاولون مع نظيره غزل المحلة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين الماضي، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من كأس الرابطة.

وتقدم غزل المحلة عن طريق أحمد شوشة في الدقيقة 60، ثم تعادل المقاولون العرب عن طريق عبد الناصر في الدقيقة 73.

مجموعات كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

