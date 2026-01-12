نادي بنها يقبل اعتذار المدير الفني للفريق ويقرر تجميد مستحقات اللاعبين

18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة نادي بنها الرياضى اجتماعًا عاصفًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، لمناقشة الأحداث الأخيرة وسوء النتائج التي تعرض لها الفريق خلال المباريات الثلاث الماضية، والتي أدت إلى تراجع الفريق في جدول المسابقة ودخوله ضمن فرق منطقة الخطر.

قبول اعتذار المدير الفني للفريق وتجميد مستحقات اللاعبين

وبعد مناقشات موسعة قرر مجلس الإدارة قبول اعتذار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم محسن عبد المحسن عن عدم الاستمرار في مهمته في إطار تحمل المسئولية عن المرحلة الحالية.

كما تقرر استمرار الجهاز الفني المعاون مع تكليف الدكتور أحمد عبد المرضي بتولي الإدارة الفنية للفريق الأول بصفة مؤقتة وذلك لحين إشعار آخر لحين تقييم الموقف الفني واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية.

وفي سياق متصل قرر مجلس الإدارة تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لنادي بنها الرياضي مؤقتا إلى حين تحسن النتائج وعودة الفريق إلى المسار الصحيح مع التأكيد على أن هذا القرار يأتي في إطار فرض الانضباط وتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم خلال المرحلة المقبلة.

وشملت القرارات أيضا الاستغناء عن عدد من اللاعبين وفتح باب تسويقهم وعرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ضوء إعادة هيكلة الفريق بما يخدم مصلحة النادي فنيا.

وعلى صعيد آخر كانت إدارة نادي بنها الرياضي قد أصدرت بيانا تنظيميا بشأن مباراة الفريق أمام نادي القناطر الخيرية أكدت خلاله أن المباراة ستقام دون حضور جماهيري، نظرا لظروف طارئة تتعلق بتنظيم وإقامة اللقاء.

وأوضحت إدارة النادي أن دخول الملعب سيقتصر على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومجالس إدارة الناديين فقط مع التأكيد على إذاعة المباراة بثا مباشرا عبر الصفحة الرسمية لنادي بنها الرياضي.

وأكد مجلس الإدارة في ختام البيان حرصه الكامل على اتخاذ كل ما يلزم من قرارات للحفاظ على استقرار الفريق وكيان النادي معربا عن تقديره لجماهير مدينة بنها ودعمها المستمر ومطالبا الجميع بمساندة الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

