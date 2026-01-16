الجمعة 16 يناير 2026
أخبار مصر

الصحة: تعاون دولي لتطوير منظومة زراعة الأعضاء وفق أفضل المعايير

بروتوكول تعاون مع مؤسسة الدولة للصحة والطفولة بأسبانيا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الدولة للصحة والطفولة والرعاية الاجتماعية (CSAI) التابعة لوزارة الصحة الإسبانية، بهدف تعزيز الشراكة في القطاع الصحي، ودعم تطوير منظومة التبرع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها في مصر، بما يساهم في رفع جودة الخدمات الطبية وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

وقع البروتوكول من الجانب المصري الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ومن الجانب الإسباني ستيفان ماير، المدير العام للمؤسسة.

استراتيجية الدولة للاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة، خاصة النموذج الإسباني الذي يُعد الأفضل عالميًا في مجال التبرع والزراعة، من خلال نقل المعرفة الفنية والتجارب الناجحة، وبناء قدرات الكوادر الطبية المصرية، وإنشاء شبكة وطنية متكاملة تتوافق مع أحدث المعايير العلمية والإنسانية.

يشمل البروتوكول عدة محاور رئيسية:
• تقديم الدعم الفني للمؤسسات الصحية المصرية المعنية.
• تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للأطباء والفرق الطبية.
• تعزيز التعاون بين المستشفيات والمراكز الصحية في البلدين.
• تبادل الخبرات في تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مع الالتزام بالتشريعات المصرية المنظمة لزراعة الأعضاء.

إنشاء منصة مؤسسية متكاملة لبناء الثقة وضمان فرق طبية مستقرة

فيما أشاد الدكتور هشام زكي بالتقدم الملحوظ في عمليات التبرع بالأعضاء خلال العام الجاري، خاصة زراعة الكلى والكبد، مؤكدًا أهمية إنشاء منصة مؤسسية متكاملة لبناء الثقة وضمان فرق طبية مستقرة، مع الاستفادة من الخبرة الإسبانية في تطوير بنية تحتية فعالة ومستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور شريف وديع أن الإطار القانوني والطبي في مصر ينظم عمليات الزراعة بدقة، مع ضوابط صارمة تشمل الكشف عن الوفاة الدماغية، وعدم قبول التبرع للأطفال إلا في حالة نخاع العظم، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات الدولية.

بدورها، أعربت الدكتورة إيرين برنال، مديرة البرنامج في CSAI، عن استعداد المؤسسة الكامل لمشاركة المعرفة والتدريب، بما في ذلك عقد اجتماعات افتراضية، مع التركيز على دراسة النظام الإسباني كمرجع موحد، وتطوير المنصة الرقمية، ونظام الحوكمة، والتوعية المجتمعية.

نائب وزير الصحة تشارك في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير الصحة والسكان

حضر مراسم التوقيع عدد من مسؤولي الجانبين، منهم الدكتور عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة زينب الصدر، ومن الجانب الإسباني  آنا ماتيو والسيدة ماريا-إيزابيل جيل ممثلة AECID في مصر.

بهذا الاتفاق، تؤكد مصر حرصها على الارتقاء بمنظومة زراعة الأعضاء، مستلهمةً من أفضل التجارب العالمية، لإنقاذ حياة المزيد من المرضى وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة.

