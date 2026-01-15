محافظ الغربية يشهد احتفال الإسراء والمعراج بمسجد السيد البدوي

18 حجم الخط

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية الأوقاف بالغربية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وذلك من داخل رحاب مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا عقب صلاة المغرب.

جاء ذلك بحضور اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية والشيخ مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وجموع غفيرة من أبناء المحافظة الذين احتشدوا داخل المسجد في أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والتقدير لهذه المناسبة المباركة.

واستهلت الاحتفالية بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم أضفت على المكان أجواءً إيمانية خاشعة أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف تناول خلالها الدلالات العميقة لمعجزة الإسراء والمعراج مؤكدا أنها تمثل تكريما إلهيا عظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتجسيدا لقدرة الله عز وجل وحكمته موضحا أن هذه المعجزة جاءت تثبيتا لقلب النبي الكريم في مرحلة شديدة الصعوبة من مسيرته الدعوية وداعيا إلى استلهام معاني الصبر والثبات واليقين والعمل الصادق في واقعنا المعاصر واختتم كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وفي كلمته قدم اللواء أشرف الجندي التهنئة لأهالي محافظة الغربية وللشعب المصري كافة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مؤكدا أن إحياء هذه المناسبات الدينية يعكس أصالة المجتمع المصري ويعزز قيم التماسك والوحدة الوطنية مشددا على أن ما تحمله هذه الذكرى من معان سامية يمثل رسالة متجددة في الإيمان والعمل والأمل.

وقال محافظ الغربية: نستلهم من معجزة الإسراء والمعراج دروسا عظيمة في الصبر والثبات والإخلاص وهي قيم نحتاجها في بناء الإنسان وترسيخ الوعي المجتمعي ونسأل الله أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

واختتمت الاحتفالية بفقرات من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية قدمها الشيخ مهند أبو الكرمات حيث تفاعل الحضور مع الألحان الروحانية والدعوات الصادقة التي لامست القلوب وأضفت على الأمسية طابعا إيمانيًا خاصا خاصة داخل المسجد الأحمدي الذي يُعد أحد أهم المعالم الدينية والتاريخية بمحافظة الغربية ومنارة علمية وروحية عبر العصور.

وعقب انتهاء الاحتفال حرص محافظ الغربية على التواجد بين المواطنين داخل رحاب المسجد حيث دار حديث ودي مع عدد من الحضور استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا الخدمية والمجتمعية مؤكدا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل نهجا ثابتا للمحافظة وأن تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم تأتي في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي بما يعزز جسور الثقة ويحقق صالح المواطن البسيط.

