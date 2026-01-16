أبرزها طنطا وبلدية المحلة، 4 مباريات اليوم في دوري المحترفين

18 حجم الخط

دوري المحترفين، تختتم اليوم الجمعة مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين بإقامة 4 لقاءات.

ويلتقي اليوم الجمعة، الإنتاج الحربي مع المنصورة، طنطا مع بلدية المحلة، أسوان مع بروكسي، الداخلية مع المصرية للاتصالات.

حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

- الإنتاج الحربي × المنصورة (2.30 ملعب السلام): محمد طعيمة (حكمًا للساحة) ’ محمد القراقصي ومحمد العيوطي (مساعدين) ’ أحمد عبد الجواد (حكمًا رابعًا) ’ مجدي كامل (مقيمًا للحكام) ’ صالح عبد المجيد (مراقبًا للمباراة).

- طنطا × بلدية المحلة (2.30 ملعب طنطا): محمد العتباني (حكمًا للساحة) ’ أسامة عبد اللطيف وحامد صلاح (مساعدين) ’ سيد عبيد (حكمًا رابعًا) ’ مصطفى الكومي (مقيمًا للحكام) ’ جمال أبو الغار (مراقبًا للمباراة).

- أسوان × بروكسي (2.30 ملعب أسوان): عبد الحكيم ناصر (حكمًا للساحة) ’ عبد الرحمن محمود ومحمود عبد السميع (مساعدين) ’ أحمد عبد العال (حكمًا رابعًا) ’ محمد عبد المجيد (مقيمًا للحكام) ’ شاذلي السيد (مراقبًا للمباراة).

- الداخلية × المصرية للاتصالات (2.30 ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية): أحمد شهود (حكمًا للساحة) ’ حسين أسامة ومحمود عفيفي (مساعدين) ’ كريم مرسي (حكمًا رابعًا) ’ نهاد محجوب (مقيمًا للحكام) ’ منتصر الرملاوي (مراقبًا للمباراة)

وأقيمت أمس الخميس 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بـ دوري المحترفين.

نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين



القناة ضد لافيينا 2ـ0

مسار ضد الترسانة 0ـ2

السكة الحديد ضد راية 2ـ1

أبوقير للأسمدة ضد بترول أسيوط 1ـ0

مالية كفر الزيات ضد ديروط 1ـ0

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026



وتتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

(11) لاعبًا + (9) لاعبين بدلاء.

(10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

