الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الصحة بالقليوبية يتابع خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

قافلة طبية لتأمين
قافلة طبية لتأمين احتفالات عيد الميلاد، فيتو
18 حجم الخط

تابع الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خطة التأمين الطبي الموضوعة خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك للاطمئنان على جاهزية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

txt

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالشروق

txt

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

وتفقد مدير المديرية  إحدى العربات الطبية المتنقلة المتواجدة أمام كنيسة الراعي الصالح بمدينة بنها، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وبخاصة أدوية الطوارئ، كما تأكد من جاهزية الفرق الطبية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تحدث أثناء الاحتفالات.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني على أهمية التواجد الفعّال للفرق الطبية خلال فترات الاحتفال، والالتزام الكامل بأداء المهام، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وسريعة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية ببنها، والدكتورة نشوى سنوسي مدير التفتيش الصيدلي بإدارة بنها، إلى جانب فريق العمل المعاون، الذين شاركوا في متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد الدكتور اسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خطة التأمين الطبي مدينة بنها

مواد متعلقة

الاحتلال يمهل 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بفلسطين 60 يومًا لإغلاق مقراتها

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

انطلاق أول كورس لجراحات المناظير المتقدمة التابع لكلية الجراحين الملكية بلندن داخل قصر العيني

عمر بن الخطاب بعيون مستشار قبطي
ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"

مستندات وخطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأربعاء

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

المزيد
الجريدة الرسمية