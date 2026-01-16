الكاف يكشف عن كرة خاصة لنهائي كأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن كرة خاصة للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية في تمام التاسعة مساء الأحد.

وتقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما تجاوز منتخب السنغال نظيره المصري بهدف نظيف سجله ساديو ماني.

وتوج المنتخب السنغالي بلقب وحيد عام 2021، فيما توج المنتخب المغربي بلقب 1976.

وأوضح الكاف عبر موقعه الرسمي، أن الكرة مزينة بلمسات ذهبية تكريمًا للفريقين المتأهلين للنهائي.

وتابع الكاف "الكرة تم تصميمها باستخدام تقنية Orbita 6 وتمزج بسلاسة بين التراث والابتكار، مما يوفر معايير الأداء المطلوبة للمنافسة على مستوى النخبة مع الاحتفاء بالثقافة الأفريقية.

واستضافت المغرب كأس الأمم الإفريقية بداية من 21 ديسمبر الماضي، حتى موعد المباراة النهائية يوم 18 يناير الجاري.

كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أن نسخة “المغرب 2025” من بطولة أمم أفريقيا، سجلت ارتفاعًا قياسيًّا في العائدات بنسبة تجاوزت 90٪ مقارنة بالإصدارات السابقة.

وجاء هذا النمو الكبير نتيجة زيادة عدد الرعاة التجاريين للبطولة من 17 في النسخة السابقة إلى 23 راعيا في نسخة 2025، بما في ذلك علامات تجارية عالمية، بالإضافة إلى شركات جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا.

