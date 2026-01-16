الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكافؤ الفرص بالشرقية تعلن فتح باب التقديم لمسابقة الأب والأم المثاليين لعام 2026

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
18 حجم الخط

أعلنت غادة زاهر، رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام  لمحافظة الشرقية، أنه تم فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية والأب المثاليىن بالإضافة إلى الأمهات والآباء من ذوى الهمم ا، أو لديهما طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، وذلك اعتبارًا من ١٥ يناير الجاري ولمدة ١٥ يومًا.

وأوضحت أن المسابقة تُنظم على مستوى ديوان عام محافظة الشرقية والمراكز والوحدات  التابعة لها وذلك  للعام السابع على التوالي، وعلى الراغبين في التقدم تقديم قصة كفاح موثقة بالمستندات المطلوبة إلى مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالجهة التابعين لها.

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم

شروط التقدم للمسابقة 

وكشفت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص، عن تفاصيل وشروط المسابقة لاختيار (٨) من المتقدمين وفقًا للمعايير والشروط  هى الأم المثالية (الحالة الطبيعية) والأم القدوة (لم تنجب أطفالًا وأحسنت رعاية أسرتها) والأم المعيلة (التي أحسنت رعاية أسرتها في ظل غياب العائل) والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (التي أحسنت رعاية أسرتها رغم التحديات) والأم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (بشرط تنمية مهاراته ودمجه بالمجتمع) والأم لأحد الموظفين أو الموظفات المتميزين (بشرط وجود قصة نجاح مؤثرة) والأب المثالي (من لديه بنتان أو أكثر ولم يُرزق بذكور، ورضي بالبنات وأحسن تربيتهن).

السن لا يقل عن 45 سنة 

وقالت إن شروط التقديم للمسابقة تتمحور في أن يكون المرشح أو المرشحة من العاملين بديوان عام المحافظة أو المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها وألا يقل السن عن ٤٥ عامًا ،وألا يزيد عدد الأبناء على(٤) أبناء وأن يكون للمرشح أو المرشحة قصة عطاء وكفاح واضحة وحصول جميع الأبناء على مؤهل عالٍ.

المستندات المطلوبة للتقدم للمسابقة 

واوضحت ان المستندات المطلوبة عبارة عن إقرار قانوني بعدم وجود صلة قرابة مع أي عضو من أعضاء لجنة التحكيم، وتقديم قصة كفاح مختصرة لا تتجاوز صفحة واحدة توضح ظروف الحالة وإقرار بالحالة الاجتماعية مختوم ومعتمد من جهة العمل، وبيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل وعدد (٢) صورة شخصية حديثة وعدد (٢) صورة بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر في صفحة واحدة وصور شهادات ميلاد الأبناء.

وثيقة الزواج أو شهادة وفاة للزوج 

وتابعت: بالاضافة الى صورة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج (إن وجدت) وشهادة طبية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة وصور معتمدة من المؤهلات الدراسية للأبناء وصورة شهادة التأهيل للأم أو الإبن من ذوي الاحتياجات الخاصة (إن وجدت) والتأكيد على تدوين رقم هاتف صحيح ضمن المستندات وسيتم اختيار ثمانية فائزين من بين المتقدمين، ويحصل كل فائز أو فائزة على شهادة تقدير ومبلغ مالي.

تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين 

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  قد  أعلن بدء التقديم لمسابقة «الأم المثالية والأب المثالي» لعام ٢٠٢٦ للعاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها، مشيدًا بالدور المحوري للمرأة في المجتمع، باعتبارها مكونًا أساسيًا وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية والبناء.

وقال: إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية تواصل تحقيق الإنجازات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ الشرقية يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عادة زاهر وحدة تكافؤ الفرص الديوان العام محافظة الشرقية الاب المثالى الأم المثالية المستندات المطلوبة

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم

محافظ الشرقية: تجميل شارع الجلاء والشوارع الجانبية بالانترلوك بتكلفة 12 مليون بالزقازيق

محافظ الشرقية يستقبل مديرة اليونسكو لتعزيز ودعم صناعة البردي (صور)
ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

أسماء الأشقاء ضحايا تسريب غاز ببنها

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

أول صورة للمصري المتهم بالإساءة للمواكب الحسينية في العراق

جنوب أفريقيا وبوتسوانا تدرسان الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2028

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

البابا تواضروس يخضع لعملية جراحية ناجحة في النمسا

الأهلي يستقر على فسخ تعاقده مع مدافع الفريق بعد انتهاء إعارته

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

من هو علي شعث رئيس لجنة إدارة قطاع غزة؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

للحصول على فضل قراءتها، هل يجوز للحائض قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية