تكافؤ الفرص بالشرقية تعلن فتح باب التقديم لمسابقة الأب والأم المثاليين لعام 2026

أعلنت غادة زاهر، رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام لمحافظة الشرقية، أنه تم فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية والأب المثاليىن بالإضافة إلى الأمهات والآباء من ذوى الهمم ا، أو لديهما طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، وذلك اعتبارًا من ١٥ يناير الجاري ولمدة ١٥ يومًا.

وأوضحت أن المسابقة تُنظم على مستوى ديوان عام محافظة الشرقية والمراكز والوحدات التابعة لها وذلك للعام السابع على التوالي، وعلى الراغبين في التقدم تقديم قصة كفاح موثقة بالمستندات المطلوبة إلى مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالجهة التابعين لها.

شروط التقدم للمسابقة

وكشفت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص، عن تفاصيل وشروط المسابقة لاختيار (٨) من المتقدمين وفقًا للمعايير والشروط هى الأم المثالية (الحالة الطبيعية) والأم القدوة (لم تنجب أطفالًا وأحسنت رعاية أسرتها) والأم المعيلة (التي أحسنت رعاية أسرتها في ظل غياب العائل) والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (التي أحسنت رعاية أسرتها رغم التحديات) والأم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (بشرط تنمية مهاراته ودمجه بالمجتمع) والأم لأحد الموظفين أو الموظفات المتميزين (بشرط وجود قصة نجاح مؤثرة) والأب المثالي (من لديه بنتان أو أكثر ولم يُرزق بذكور، ورضي بالبنات وأحسن تربيتهن).

السن لا يقل عن 45 سنة

وقالت إن شروط التقديم للمسابقة تتمحور في أن يكون المرشح أو المرشحة من العاملين بديوان عام المحافظة أو المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها وألا يقل السن عن ٤٥ عامًا ،وألا يزيد عدد الأبناء على(٤) أبناء وأن يكون للمرشح أو المرشحة قصة عطاء وكفاح واضحة وحصول جميع الأبناء على مؤهل عالٍ.

المستندات المطلوبة للتقدم للمسابقة

واوضحت ان المستندات المطلوبة عبارة عن إقرار قانوني بعدم وجود صلة قرابة مع أي عضو من أعضاء لجنة التحكيم، وتقديم قصة كفاح مختصرة لا تتجاوز صفحة واحدة توضح ظروف الحالة وإقرار بالحالة الاجتماعية مختوم ومعتمد من جهة العمل، وبيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل وعدد (٢) صورة شخصية حديثة وعدد (٢) صورة بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر في صفحة واحدة وصور شهادات ميلاد الأبناء.

وثيقة الزواج أو شهادة وفاة للزوج

وتابعت: بالاضافة الى صورة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج (إن وجدت) وشهادة طبية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة وصور معتمدة من المؤهلات الدراسية للأبناء وصورة شهادة التأهيل للأم أو الإبن من ذوي الاحتياجات الخاصة (إن وجدت) والتأكيد على تدوين رقم هاتف صحيح ضمن المستندات وسيتم اختيار ثمانية فائزين من بين المتقدمين، ويحصل كل فائز أو فائزة على شهادة تقدير ومبلغ مالي.

تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد أعلن بدء التقديم لمسابقة «الأم المثالية والأب المثالي» لعام ٢٠٢٦ للعاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها، مشيدًا بالدور المحوري للمرأة في المجتمع، باعتبارها مكونًا أساسيًا وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية والبناء.

وقال: إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية تواصل تحقيق الإنجازات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

