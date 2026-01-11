خوفًا من تكرار كارثة الزقازيق، إزالة عقار آيل للسقوط بالحسينية في الشرقية (صور)

18 حجم الخط

نفذت محافظة الشرقية، تحت إشراف المهندس حازم الأشموني، محافظ الإقليم، إزالة كلية لعقار آيل للسقوط بشارع "الشادر وخليج الرمل" بمدينة الحسينية، في إطار الجهود المستمرة لحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

استخدام المعدات واللوادر والحفار لضمان سلامة المواطنين والمارة

وقام المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، وبرفقته العميد محمد صلاح، مأمور مركز الشرطة، بتنفيذ الإزالة لعقار مكون من ثلاث طوابق وحوائط حاملة، بعد التأكد من خلوه من السكان، واستخدام المعدات واللوادر والحفار لضمان سلامة المواطنين والمارة.

إزالة عقار ثلاثي الطوابق حفاظًا على سلامة المواطنين،فيتو

صدر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

وأشار رئيس المركز إلى أن العقار سبق وأن صدر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي أوصت بإزالة فورية للعقار حتى منسوب سطح الأرض، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، لما يمثله من خطر داهم على حياة المواطنين.

إزالة عقار ثلاثي الطوابق حفاظًا على سلامة المواطنين،فيتو

حماية الأرواح والممتلكات العامة على رأس أولويات المحافظة

وأكد حازم الأشموني استمرار التعامل الحاسم مع جميع العقارات ذات الخطورة الداهمة، مشددًا على أن حماية الأرواح والممتلكات العامة على رأس أولويات المحافظة، موجهًا بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بالمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصر كافة العقارات الصادرة بشأنها قرارات إزالة أو ترميم، ورفع تقرير عاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدبولي يكشف خطة الحكومة تجاه العقارات الآيلة للسقوط

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن اتخاذ الحكومة إجراءات جديدة بشأن العقارات المتقادمة والايلة للسقوط في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة الإدارية، أن العقارات المتقادمة والآيلة للسقوط صدر لها قرارات إزالة كليا لأنها غير صالحة إنشائيا وسنحصر كل تلك المباني، مع التذكير بأن عددا كبيرا منها تم إزالتها ولكن لا يزال هناك عدد كبير يقطنه عدد كبير من الأسر المصرية، والمحافظات ستبدأ في ترميم العقارات التي بحاجة الي الترميم والهدف تأمين أراوح الأسر قبل سقوط العقار للحفاظ على حياتهم وأمنهم.

إزالة عقار ثلاثي الطوابق حفاظًا على سلامة المواطنين،فيتو

وتابع:"لو العقار وقع وحدثت حالات وفاة وإصابات في النهاية هو مواطن مصري، ولكن التخوف للمواطن إنه لو طلع مش هيرجع تاني، احنا بنطمنه بوجود بديل له أو توضيع مادي مناسب لإيجاد بديل فوري للوحدة السكنية، وهذه هي رؤية الحكومة بعد القضاء على المناطق غير الامنة، وسنقوم بعمل برنامج للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، أما العقارات التي يمكن ترميمها سنتحرك بسرعة لترميمها قبل سقوطها، وبالتالي سنتحرك لحصر العقارات التي بحاجة الي ترميم أو إزالة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.