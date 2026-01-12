تخريج الدفعة الأولى من مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

18 حجم الخط

شهدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، النائب البرلماني أحمد محمد حلمي، الدكتورة شيماء ممدوح نائب رئيس وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخريج أول دفعة من طلاب مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والتي تضم نحو 200 طالب.

تخصصات فنية متقدمة

تقع المدرسة في مدينة العاشر من رمضان الجديدة بمحافظة الشرقية، على مساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع، في قلب واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر، بما يتيح للطلاب بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة داخل محيط صناعي فعلي حيث تقدم عددًا من التخصصات الفنية المتقدمة، التي تُعد من أهم مراحل التصنيع الصناعي، وتشمل: تصنيع وصيانة قوالب البلاستيك، تصنيع وصيانة قوالب الصاج، تقنيات حقن المعدن، كما يُعد تخصص تصنيع وصيانة الاسطمبات من التخصصات النادرة.

ويعتمد نظام الدراسة بالمدرسة على الدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي، حيث يدرس الطالب المواد الأساسية والتخصصية وفق مناهج معتمدة، إلى جانب التدريب الميداني داخل أكثر من 8 مصانع بمدينة العاشر من رمضان ويتيح هذا النموذج للطلاب فرصة تطبيق ما يتعلمونه داخل خطوط الإنتاج الفعلية، واكتساب خبرات عملية حقيقية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل فور التخرج، دون الحاجة إلى برامج تدريب إضافية.

ويحصل خريجو المدرسة على فرص متعددة، من بينها: العمل في مصانع وورش تصنيع قوالب البلاستيك والمعدن والصاج، العمل في صيانة القوالب الصناعية، العمل كفنيين مستقلين في مجالات التصنيع الهندسي، استكمال الدراسة في المعاهد والكليات التكنولوجية المتخصصة.

وتأسست المدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية عام 2022، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك ضمن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعتمد على ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الحقيقي حيث أكد المهندس خليل إبراهيم، الشريك المؤسس لفريش، أن تخريج أول دفعة من المدرسة يمثل لحظة فارقة، مشيرا إلى الإيمان بأن الصناعة القوية تحتاج إلى عمالة ماهرة، وليس الأمر مقتصرًا على استقطابها فحسب، بل يشمل أيضًا تدريبها وتأهيلها على أعلى مستوى.

تأهيل العمالة الماهرة

أشار إلى أن الاهتمام بتأهيل العمالة الماهرة، خاصة في مجال الاسطمبات، كان دافعًا رئيسيًا لإنشاء المدرسة، وأنه من الواجب ليس فقط توفير فرص العمل، بل خلق كوادر فنية مدرَّبة ومؤهَّلة، تفيد الصناعة المصرية فحسب موجّها الشكر للطلاب والخريجين على التزامهم وجهدهم، معربًا عن تطلعه لتوسيع تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.

