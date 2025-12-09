محافظ أسوان يناشد المواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية

18 حجم الخط

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماع المجلس التنفيذى، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب الجارية في 3 دوائر رئيسية بمراكز أسوان وإدفو ونصر النوبة، حيث تضم 151 لجنة فرعية.

انطلاق جولة الإعادة

يأتى ذلك مع اقتراب انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية يومى 10 و11 ديسمبر الحالى، حيث أعطى الدكتور إسماعيل كمال تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية،أكد فيها على أن الحياد ليس خيارًا بل واجب وطني لا يقبل الجدل، مشددًا على أهمية أن ينتهى دور الأجهزة التنفيذية من مسئولى المحليات عند الدعم اللوجستى من التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والإستراحات المختلفة.

أوضح الدكتور إسماعيل كمال أن الجميع كجهاز تنفيذى يقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون تمييز، حيث أن الهدف هى تنفيذ التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان.

وخلال الاجتماع أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى التأكيد على توفير مقاعد الانتظار، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن، فضلًا عن توفير المظلات ومبرادات المياه، وهو الذى يتكامل معه تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الإنتخابية.

ووجه بضرورة تفعيل غرف العمليات بكل وحدة محلية وربطها بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لضمان سرعة التحرك والإستجابة الفورية لأي مشكلة قد تظهر خلال ساعات التصويت، مؤكدا على أهمية النزول والمشاركة فى الإنتخابات، وخاصة من أعضاء المجلس القومى للمرأة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، والقيادات الطبيعية والشعبية لتحقيق المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى.

