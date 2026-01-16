الناس لا تأكل مؤشرات اقتصادية!

18 حجم الخط

تحت هذا العنوان تحديدا كتبت منذ سنوات المقال الافتتاحي لمجلة المصور، عندما كنت أتولى رئاسة تحريرها في وجود حكومة الدكتور أحمد نظيف، وكان المقال يرد على تصريحات أعضاء المجموعة الاقتصادية للحكومة، والتي تتحدث عن تحسن في المؤشرات الاقتصادية، بينما كان من يعيشون تحت خط الفقر يتزايدون سنة بعد أخرى..

وهو ما يعني أن تلك المؤشرات الاقتصادية التي يتباهى الذين يديرون اقتصادنا بها لا تكشف حقيقة معاناة عموم المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، لأنها لم ترصد الصعوبات المعيشية لهم، والتي أدت إلى انخفاض مستوى معيشتهم.



والآن وبعد أن تبدلت الأحوال وجرت في نهر الاقتصاد المصري مياه كثيرة، يأتي الدكتور محمود محيي الدين الذي كان أحد أعضاء المجموعة الاقتصادية في حكومة نظيف ليردّد ذات القول، مطالبا بإعلان معدلات الفقر الآن، والتي تأخر جهاز التعبئة والإحصاء في إعلانها، منذ أن داهمتنا الأزمة الاقتصادية الأخيرة منذ أربع سنوات مضت، واقتضت اللجوء مضطرين إلى صندوق النقد الدولي..



وهذا بالنسبة لي يعني أن ما أكتبه له تأثيره وأنني لا أحرث في الماء، فها هو الدكتور محمود محيي الدين يأتي بعد مرور هذه السنوات ليشاركني فيما نبهت إليه سابقا.. وأهمية ما قاله إنه رغم أنه من دعاة اقتصاد الأسواق فهو يهتم بعدالة توزيع الدخل القومي على المواطنين ويشترط لوجود تحسن في الاقتصاد أن يشعر به الناس في دخولهم ومستوى معيشتهم أساسا..

وهذا ما نكرر قوله منذ سبعينيات القرن الماضي.. فإن الاقتصاد القوي هو الاقتصاد الذي يلبي احتياجات عموم الناس ويرفع من مستوى معيشتهم، وهذا هو المؤشر الحقيقي والصادق، الذي يتعين اعتماده في تقييم أي سياسة اقتصادية..

أما مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل زيادة معدل الناتج المحلي أو انخفاض نسبة الديون لهذا الناتج لا تصلح وحدها لقياس نجاح أي سياسة اقتصادية.

بقي القول إننا نرجو أن يقتنع بذلك من سيديرون اقتصادنا الآن بعد أن اقتنع به أحد من إدارات اقتصادنا من قبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.