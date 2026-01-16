الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الناس لا تأكل مؤشرات اقتصادية!

18 حجم الخط

تحت هذا العنوان تحديدا كتبت منذ سنوات المقال الافتتاحي لمجلة المصور، عندما كنت أتولى رئاسة تحريرها في وجود حكومة الدكتور أحمد نظيف، وكان المقال يرد على تصريحات أعضاء المجموعة الاقتصادية للحكومة، والتي تتحدث عن تحسن في المؤشرات الاقتصادية، بينما كان من يعيشون تحت خط الفقر يتزايدون سنة بعد أخرى.. 

 

وهو ما يعني أن تلك المؤشرات الاقتصادية التي يتباهى الذين يديرون اقتصادنا بها لا تكشف حقيقة معاناة عموم المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، لأنها لم ترصد الصعوبات المعيشية لهم، والتي أدت إلى انخفاض مستوى معيشتهم.

 
والآن وبعد أن تبدلت الأحوال وجرت في نهر الاقتصاد المصري مياه كثيرة، يأتي الدكتور محمود محيي الدين الذي كان أحد أعضاء المجموعة الاقتصادية في حكومة نظيف ليردّد ذات القول، مطالبا بإعلان معدلات الفقر الآن، والتي تأخر جهاز التعبئة والإحصاء في إعلانها، منذ أن داهمتنا الأزمة الاقتصادية الأخيرة منذ أربع سنوات مضت، واقتضت اللجوء مضطرين إلى صندوق النقد الدولي..

 
وهذا بالنسبة لي يعني أن ما أكتبه له تأثيره وأنني لا أحرث في الماء، فها هو الدكتور محمود محيي الدين يأتي بعد مرور هذه السنوات ليشاركني فيما نبهت إليه سابقا.. وأهمية ما قاله إنه رغم أنه من دعاة اقتصاد الأسواق فهو يهتم بعدالة توزيع الدخل القومي على المواطنين ويشترط لوجود تحسن في الاقتصاد أن يشعر به الناس في دخولهم ومستوى معيشتهم أساسا.. 

 

وهذا ما نكرر قوله منذ سبعينيات القرن الماضي.. فإن الاقتصاد القوي هو الاقتصاد الذي يلبي احتياجات عموم الناس ويرفع من مستوى معيشتهم، وهذا هو المؤشر الحقيقي والصادق، الذي يتعين اعتماده في تقييم أي سياسة اقتصادية.. 

أما مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل زيادة معدل الناتج المحلي أو انخفاض نسبة الديون لهذا الناتج لا تصلح وحدها لقياس نجاح أي سياسة اقتصادية.

تبرير!

شائعة موت!

 بقي القول إننا نرجو أن يقتنع بذلك من سيديرون اقتصادنا الآن بعد أن اقتنع به أحد من إدارات اقتصادنا من قبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معدلات الفقر مؤشرات الاقتصاد صندوق النقد الدولي المجموعة الاقتصادية الصعوبات المعيشية الدكتور محمود محي الدين المؤشرات الاقتصادية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

مع البرلمان الجديد!

ترامب حاكما لفنزويلا!

السلاح السري!

التضخم وانخفاضه

ترامب وعزله!

ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

روسيا وإيران تتفقان على خفض التوترات وحل الأزمة عبر الدبلوماسية

تريزيجيه لـ الجماهير: نعتذر عن عدم الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا ونعدكم بالبرونزية

مدرب نيجيريا: هدفنا الفوز أمام مصر وتكليل جهودنا بالبرونزية

مصادر لـ"فيتو": تحويل اثنين من لاعبي الفراعنة وإداري بالجهاز الفني للجنة الانضباط بالكاف

«مصر أم أفريقيا والعرب»، حسام حسن يوضح تصريحاته ويرد على الهجوم بعد خسارة السنغال

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

المزيد
الجريدة الرسمية