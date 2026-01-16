ماجدة الصباحي، أحيت التاريخ بأفلامها وعمر الشريف "خدش رونق" كبار باشوات عائلتها

18 حجم الخط

ماجدة، هى ماجدة الصباحى، من شهيرات السينما فى الستينات وحتى بداية الألفية، أطلق عليها قديسة الوسط الفني، قامت بإنتاج أفلام تمس قضايا هامة فى المجتمع منها المراهقات وأين عمرى، أيضا لها أفلام تمس السياسة مثل جميلة بو حريد، الحقيقة العارية، العمر لحظة وغيرها، وحصلت أغلب أفلامها على أفضل مائة فيلم في السينما المصرية، ظلت طوال حياتها تبحث عن كل ما هو مناسب للسينما وللوطن لتقدمه، هى فنانة تمردت على جمالها ولديها قدرة غير عادية على التنوع فى أدوارها رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2020.

ولدت الفنانة عفاف على كامل الصباحى الشهيرة بـ ماجدة الصباحى عام 1931، عائلتها من باشوات محافظة المنوفية، فجدها عبد الرحمن باشا الصباحى عضو مجلس شورى القوانين بداية القرن الماضي، حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، رفض أهلها عملها بالفن، لكنها بإصرارها وعنادها استطاعت العمل بالفن دون علم أسرتها، انتهى الأمر إلى وضع شروط لهذا العمل تبدأ بالتحشم في الملابس وعدم القبلات، والتزمت ماجدة بالشروط، حتى كانت أول قبلة لها في السينما بعد عشر سنوات من عملها بالسينما في فيلم "شاطئ الأسرار" مع عمر الشريف.

الناصح فى البداية

عشقت ماجدة السينما والتمثيل وهى طفلة صغيرة وكانت البداية دورا صغيرا فى فيلم سيف الدين شوكت الناصح عام 1949 دون أن تخبر أسرتها، وفيه اختار لها المنتج محسن سابو اسم ماجدة بدون ألقاب عائلية.

ماجدة فى شاطئ الأسرار

شهدت مسيرة الفنانة ماجدة الصباحى مرحلتين الأولى اقتصرت فيها على التمثيل فقط وكان منها البدايات، وكانت المرحلة الثانية دخولها مجال الإنتاج الى جانب التمثيل فكانت المرحلة خروجا من دائرة التكرار والخضوع لشروط المنتجين.

“أنا بنت ناس” من قلائل أفلامها مع فاتن حمامة

كانت أولى تجارب ماجدة مع الميلودراما مع المخرج حسن الإمام فى فيلم “أنا بنت ناس” مع فاتن حمامة ثم عاد وقدمها فى ثلاثة أفلام هى بائعة الخبز، فى شرع مين، بائعة الجرائد الذى غنت فيه لأول مرة أخبار أهرام جمهورية، ثم جاءت المحطة الثانية مع هنرى بركات فى أفلام لحن الخلود، بنات اليوم، حيث جاء لحن الخلود عام 1952 عندما اختارها فريد الأطرش لتشاركه البطولة مع فاتن حمامة ومن خلاله لقبت بسمراء الشاشة، ثم قدمت معه أيضا فيلم "من أجل حبى".

ماجدة مع زكى رستم فى أين عمرى

في ديسمبر عام 1958 قدمت ماجدة الصباحي الفيلم العربي المصري "جميلة" الذي يجسد شخصية المناضلة الجزائرية التي دافعت عن بلادها، وعانت من وحشية الاحتلال الفرنسي، والفيلم من إنتاج ماجدة وشارك فى كتابته نجيب محفوظ ويوسف السباعى وعبد الرحمن الشرقاوى، وفيلم المراهقات الذى كشف المسكوت عنه فى الأسر المصرية وهو من الأفلام الاجتماعية الذى دعا إلى حل قضايا الشباب فى سن المراهقة.

المراهقات من أفضل أفلام السينما

وفي أحد حواراتها قالت الفنانة الراحلة ماجدة إنها تعتبر الفيلم الاجتماعي فيلمًا وطنيًّا فالأعمال الفنية التي الغرض منها كشف المسكوت عنه من مشاكل المجتمع والتنبيه من خطورتها لإيجاد حلول لها هو عمل وطني فإصلاح المجتمع هو إصلاح للوطن، ومن هذه النوعية من الأعمال فيلم “المراهقات” الذى قدمته أوائل الستينيات، وقد اعتبر المراهقات ضمن أفضل 100 فيلم في السينما المصرية،عن قصة إحسان عبد القدوس وإخراج أحمد ضياء الدين.

ماجدة



قدمت الفنانة ماجدة مع المخرج أحمد بدرخان فيلم "ليلة غرام" وحصلت عن دورها فيه أول جائزة في حياتها عن أحسن دور ثانوي، قدمت بعده مع بدرخان أفلام: الله معنا، الإيمان، مصطفى كامل وغيرها.

11 فيلما من إنتاجها

أكثر من 80 فيلما قدمتهم ماجدة إلى السينما إلى جانب 11 فيلما من إنتاجها، من أشهر أفلامها: بنات اليوم، الحقيقة العارية، شاطئ الأسرار مع عمر الشريف، بين ايديك كأول تعاون مع المخرج يوسف شاهين، حواء على الطريق، النداهة، أين عمرى، هذا الرجل أحبه، بلال مؤذن الرسول، الرجل الذى فقد ظله، هجرة الرسول، قصة ممنوعة، القبلة الأخيرة، السراب مع نور الشريف فى بداياته، سيبوني أعيش” مع سعد عبد الوهاب، “حبايبي كثير” مع كمال الشناوي، "ليلة الدخلة" مع حسن فايق وإسماعيل يس، وفيلم "بائعة الجرائد" الذي شهد البطولة المطلقة لماجدة، وكان آخر أفلامها فيلما تليفزيونيا "ونسيت أنى امرأة".

ماجدة الصباحى

كانت من أولى أمنيات الفنانة ماجدة إنتاج فيلم كبير عن فلسطين، بعد إنتاجها فيلمين وطنيين هما جميلة بوحريد والعمر لحظة تقول الفنانة ماجدة: قمت بإنتاج أفلام وطنية ضخمة وهامة عندما كان الإنتاج لمثل هذه الأفلام صعبة، ولا يمكن لأى فرد أن يقوم بها بمفرده، لكن إنتاج فيلم عن قضية مركزية مثل قضية فلسطين التي لا تزال تشغلنا ونعيشها بكل مرارتها منذ سنوات طويلة، هو أمر فوق قدرتى بمفردى في الظروف التي مرت بها صناعة السينما المصرية، والتي جعلت الفيلم الواحد يتكلف أرقاما فلكية.

كيف أبكت ماجدة جان بول سارتر

أسست الفنانة ماجدة الصباحى شركة للإنتاج السينمائي قدمت من خلالها ستة أفلام حصلت على نجاح كبير، واختيروا ضمن أفضل مائة فيلم في السينما المصرية، من أشهرها فيلم جميلة بوحريد عن قصة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، الفيلم الذي اعتبره مهرجان موسكو أحسن فيلم قدم على الشاشة الفضية، وقال عنها الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر في صحيفة الفيجارو والأوبزرفر بعد أن شاهدها فى فيلم جميلة الذي يحكي نضال وجهاد المناضلة الجزائرية جميلة بو حريد: عندما شاهدته انفعلت كثيرا لقد هزتني ماجدة المصرية وانتزعت مني الدموع بأدائها البارع وقد أسفنا لجنسيتنا.

ونصح المنتجون والمخرجون الفنانة ماجدة فى بداية حياتها الفنية بعدم الزواج اهتماما بنجوميتها، ولذلك حرضوها ونصحوها بأن تؤجل أي مشروعات للزواج لتكتسب لقب عذراء السينما المصرية وسط موجة زواج زميلاتها بأكثر من زوج، إلا أنه وخلال سنوات قليلة وقعت الفنانة ماجدة فى حب الطيار الوسيم إيهاب نافع فتم الزواج ثم جاء الطلاق سريعا.

العديد من الجوائز والتكريمات

مثلت الفنانة ماجدة مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية، واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، ورئيسة لجمعية السينمائيات المصريات لمساندة المرأة العاملة في مجال السينما، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا كما حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد عام 1953.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.