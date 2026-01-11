الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

السلاح السري!

18 حجم الخط

يبدو أن حديث الخيانة في عملية اختطاف رئيس فنزويلا رأت واشنطن أنه ينتقص من نجاح هذه العملية، وبالتالي يفقد المجموعة الأمريكية التي قامت بالعملية الإشادة، ولذلك خرجت إحدى الصحف الأمريكية لتتحدث عن سلاح سرى مفاجئ استخدمه الجنود الأمريكيون الذين اختطفوا مادورو وزوجته.. 

وهذا السلاح أدى إلى ركوع جنود الحراسة في فنزويلا أمام الجنود الأمريكيين، وأدى إلى حدوث نزيف في الأنف لهم، وبالتالي لم يعودوا قادرين على مقاومة عملية الاختطاف.

 والمثير أن حديث الخيانة لم يقتصر على مجرد تكهنات واستنتاجات غير أمريكية، إنما شاركت فيه أيضا صحف أمريكية وبالتفصيل مؤكدة أنها تنفرد بهذه التفاصيل! أي أن موضوع الخيانة لم يكن اختراعا للانتقاص من نجاح عملية الخطف.

والأكثر إثارة أن السلطات الفنزويلية لم تفصح عن شيء حول نجاح عملية اختطاف رئيسها.. فهي لم تكشف عن أسباب تحييد أسلحة الدفاع الجوي الصينية والروسية مما أخرها خلال تنفيذ العملية.. ولم تكشف النقاب عما حدث في عملية الاختطاف، وكيف توصل الأمريكان لمكان وجود مادورو وزوجته فى هذه الليلة.. 

كل ما فعلته السلطات الفنزويلية هو إقصاء واعتقال رئيس الحرس الخاص بالرئيس، ولم تشكل الحكومة الفنزويلية لجنة تحقيق فيما حدث.. حتى ما أعلنه ترامب شخصيا عن امتثال نائبة مادورو للطلبات الأمريكية بالسيطرة على النفط الفنزويلي لم تفصح عن شيء حوله.

التضخم وانخفاضه

ترامب وعزله!

بقي القول إن أمريكا كانت تستخدم الخيانة في تدخلها في شتى بقاع العالم، والعراق نموذج واضح جدا، مثلما هو واضح في تعامل إسرائيل مع إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النفط الفنزويلي أمريكا رئيس فنزويلا الحكومة الفنزويلية اختطاف رئيس فنزويلا اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته الخيانة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

مفاجأة فنزويلا!

لا حل سحريًّا للديون!

عصا ترامب!

مخدرات ونفط !

مجرم طليق ورئيس مختطف!
ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

المتحف المصري الكبير يتسلم تقرير البصمة الكربونية لحفل الافتتاح

التحريات: تسرب غاز وراء مصرع فتاة داخل حمام في البساتين

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

كم يبلغ سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الاحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

المزيد
الجريدة الرسمية