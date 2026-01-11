السلاح السري!

18 حجم الخط

يبدو أن حديث الخيانة في عملية اختطاف رئيس فنزويلا رأت واشنطن أنه ينتقص من نجاح هذه العملية، وبالتالي يفقد المجموعة الأمريكية التي قامت بالعملية الإشادة، ولذلك خرجت إحدى الصحف الأمريكية لتتحدث عن سلاح سرى مفاجئ استخدمه الجنود الأمريكيون الذين اختطفوا مادورو وزوجته..

وهذا السلاح أدى إلى ركوع جنود الحراسة في فنزويلا أمام الجنود الأمريكيين، وأدى إلى حدوث نزيف في الأنف لهم، وبالتالي لم يعودوا قادرين على مقاومة عملية الاختطاف.

والمثير أن حديث الخيانة لم يقتصر على مجرد تكهنات واستنتاجات غير أمريكية، إنما شاركت فيه أيضا صحف أمريكية وبالتفصيل مؤكدة أنها تنفرد بهذه التفاصيل! أي أن موضوع الخيانة لم يكن اختراعا للانتقاص من نجاح عملية الخطف.

والأكثر إثارة أن السلطات الفنزويلية لم تفصح عن شيء حول نجاح عملية اختطاف رئيسها.. فهي لم تكشف عن أسباب تحييد أسلحة الدفاع الجوي الصينية والروسية مما أخرها خلال تنفيذ العملية.. ولم تكشف النقاب عما حدث في عملية الاختطاف، وكيف توصل الأمريكان لمكان وجود مادورو وزوجته فى هذه الليلة..

كل ما فعلته السلطات الفنزويلية هو إقصاء واعتقال رئيس الحرس الخاص بالرئيس، ولم تشكل الحكومة الفنزويلية لجنة تحقيق فيما حدث.. حتى ما أعلنه ترامب شخصيا عن امتثال نائبة مادورو للطلبات الأمريكية بالسيطرة على النفط الفنزويلي لم تفصح عن شيء حوله.

بقي القول إن أمريكا كانت تستخدم الخيانة في تدخلها في شتى بقاع العالم، والعراق نموذج واضح جدا، مثلما هو واضح في تعامل إسرائيل مع إيران.

