الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

مع البرلمان الجديد!

18 حجم الخط

منذ أن دارت عجلة الانتخابات البرلمانية ولا تتوقف التكهنات عن حكومة جديدة سواء قام بتشكيلها رئيس الحكومة الحالي أو شكلها آخر.. ومع انتهاء الانتخابات زادت هذه التكهنات رغم أنه لا يوجد التزام دستوري بهذا الشأن! 


وأنا أرى أن الجديد الذي نحتاجه بالفعل هو نهج اقتصادي جديد.. وثمة أسباب تدعو لذلك بإلحاح، وأهمها إننا على مقربة من إنهاء برنامج الإصلاح المالي الذي التزمنا به في اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي كما أن عموم المصريين ينتظرون حدوث انفراجة اقتصادية.. 

خاصة بعد أن وعدهم رئيس الحكومة بأن العام الجديد سيكون عام جني ثمار الاصلاح الاقتصادي، كما وعدهم بانحسار موجة الغلاء التي داهمتهم منذ ثلاث سنوات مضت. 

 
وهذا النهج الاقتصادي الجديد سيلقى قبولا من عموم المصريين إذا حدث توافق عليه بين خبراء الاقتصاد، خاصة وأن هذا التوافق مفتقد في السياسات الاقتصادية التي ننتهجها منذ سنوات.. ولذلك ربما كنّا نحتاج لمؤتمر اقتصادي جديد نناقش فيه معا النهج الاقتصادي الذي يتعين علينا اتباعه لننهض باقتصادنا نهضة يلمسها عموم المصريين في تحسن مستوى معيشتهم. 


نعم، لقد أقمنا مؤتمرا اقتصاديا ونحن في بدايات الأزمة الاقتصادية، ولكنه كان أشبه بتجمع لاقناع الخبراء الاقتصاديين بفاعلية وسلامة السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.. إنما نحن نحتاج لمؤتمر تسمع فيه الحكومة أكثر مما تتكلم.. مؤتمر لا يقتصر حضوره على الوزراء وبعض كبار رجال الأعمال فقط، وإنما يكون صوت عموم المصريين فيه حاضرا ومسموعا بل ويتم الإصغاء لهم فيه.

ترامب حاكما لفنزويلا!

السلاح السري!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج الإصلاح المالي ثمار الاصلاح الاقتصادى انتخابات البرلمان خبراء الاقتصاد رئيس الحكومة موجة الغلاء الانتخابات البرلمانية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

التضخم وانخفاضه

ترامب وعزله!

مفاجأة فنزويلا!

لا حل سحريًّا للديون!

عصا ترامب!

ads

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية