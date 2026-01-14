الأربعاء 14 يناير 2026
10 سيارات إطفاء تحاصر ألسنة اللهب، السيطرة على حريق ضخم بمخزن فراشة في العبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق هائل داخل مخزن للفراشة، بجمعية عساكر بمدينة العبور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يناقش استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

محافظ القليوبية يتابع إزالة برج مخالف بشبرا الخيمة

10 سيارات إطفاء تحاصر ألسنة اللهب.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن فراشة في العبور

تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بـمحافظة القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن للفراشة بمدينة العبور.

السيطرة على النيران ومنع امتداده للمباني المجاورة بالقليوبية 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء بـمدينة العبور   وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي النيران ومنع امتداده للمباني المجاورة وفرض كردون أمني بمحيط نشوب الحريق حفاظا علي أرواح وسلام المواطنين، وتقوم القوات حاليا بعمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة أخري.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة بالقليوبية  التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائية لفحص سبب اندلاع النيران داخل المخزن.

