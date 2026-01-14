18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق هائل داخل مخزن للفراشة، بجمعية عساكر بمدينة العبور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

10 سيارات إطفاء تحاصر ألسنة اللهب.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن فراشة في العبور

تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بـمحافظة القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن للفراشة بمدينة العبور.

السيطرة على النيران ومنع امتداده للمباني المجاورة بالقليوبية

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء بـمدينة العبور وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي النيران ومنع امتداده للمباني المجاورة وفرض كردون أمني بمحيط نشوب الحريق حفاظا علي أرواح وسلام المواطنين، وتقوم القوات حاليا بعمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة أخري.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة بالقليوبية التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائية لفحص سبب اندلاع النيران داخل المخزن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.