مصرع سيدة صدمها قطار خلال عبورها شريط السكة الحديد بالقليوبية

لقيت سيدة مصرعها بعد أن صدمها قطار خلال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، في منطقة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع ممرضة تعمل بـمستشفى الخانكة التخصصي، عقب تعرضها لحادث قطار خلال عبورها السكة الحديد بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت نيابة القليوبية بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، والانتهاء من تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث، وسؤال أهلية المتوفاة.

