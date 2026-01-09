بعد شكاوى انبعاث روائح كريهة، محافظة القليوبية تهدم مصنعين للريش في أبو زعبل

18 حجم الخط

وجَّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة فحص الشكاوى الواردة بشأن انبعاث روائح كريهة ووجود تلوث بيئي بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز ومدينة الخانكة.

بشأن انبعاث روائح كريهة ووجود تلوث بيئي، هدم مصنعين للريش بأبو زعبل

وكلف المحافظ الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، بتنفيذ جولة ميدانية عاجلة بالمنطقة، رافقها خلالها القائم بأعمال رئيس مدينة الخانكة، ونائب رئيس المدينة، ونائب رئيس مدينة شبين القناطر، مدير تحريات جهاز حماية المستهلك، أحمد رضا مدير إدارة تموين الخانكة، إلى جانب ممثلي هيئة سلامة الغذاء، وأعضاء الحملة التموينية، وإدارة المخلفات بالمحافظة، ومسؤولي البيئة والمخلفات والإزالات بمدينة الخانكة.

انبعاث روائح كريهة ومخالفات بيئية جسيمة

وبدأت الحملة بتفقد منطقة أبو زعبل، حيث تمت مراجعة موقف تراخيص عدد من مصانع الريش التي تسببت في انبعاث روائح كريهة ومخالفات بيئية جسيمة.

وأسفرت الحملة عن إزالة وهدم مصنعين ثبت عدم توافقهما بيئيًّا، وافتقادهما للتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.



كما تم التوجيه إلى المختصين بمجلس مدينة الخانكة بسرعة إعداد جدول زمني لإزالة أو إيقاف كافة الأنشطة داخل المصانع غير المتوافقة بيئيًا وغير المرخصة، والتي تمثل مصدرًا للتلوث البيئي والصحي وتضر بسكان المنطقة.



وشدد محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومجلس مدينة الخانكة، للتنفيذ الفوري لتكليفات القضاء على أسباب التلوث وانبعاث الروائح بمنطقة أبو زعبل، مع مراجعة موقف جميع المصانع غير المتوافقة بيئيًا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة وصحة المواطنين.

