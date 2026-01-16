العثور على جثة شخص بها آثار طلق ناري في قنا

18 حجم الخط

عثرت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا بالتعاون مع الأهالى على جثة شاب اليوم الجمعة، بها طلق ناري ملقاة على طريق قفط - القصير بمحافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل الجثمان، لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تفاصيل الواقعة في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة علي طريق قفط - القصير بالقرب من مدخل طريق الفوسفات.

بالانتقال والفحص تبين مصرع شاب مصاب بطلق ناري في الرأس فتحة دخول وخروج، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قفط، تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق قنا - الغردقة

وفى سياق منفصل أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الغردقة / قنا أثناء عودة السيارة لقنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من هيئة الإسعاف يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أثناء عودة السيارة إلى قنا بطريق الغردقة – قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث

بانتقال قوات الأمن والفحص تبين انقلاب سيارة قبل كمين 67 في اتجاه قنا، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وهم: “محمد عبد الرحيم قاسم” 53 عاما، مصاب بسحجات وكدمات، و"محمد ابراهيم محمد" 56 عاما، مصاب بسحجات وكدمات و"بيتر. س. خ" 21 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه 4 سم، و"علي فتحي جهاده "21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"محمد عصمت علي" 21 عاما مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و"محمد رجب صديق" 21 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"كريم منصور السنوسي" 26 عاما، جرح بالجبهة 2 سم واشتباه كسر بالساق اليمنى، وجرى نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

