إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق قنا - الغردقة

أصيب 7 أشخاص اليوم الخميس إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الغردقة / قنا أثناء عودة السيارة لقنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من هيئة الإسعاف يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أثناء عودة السيارة إلى قنا بطريق الغردقة – قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث

بانتقال قوات الأمن والفحص تبين انقلاب سيارة قبل كمين 67 في اتجاه قنا، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وهم: “محمد عبد الرحيم قاسم” 53 عاما، مصاب بسحجات وكدمات، و"محمد ابراهيم محمد" 56 عاما، مصاب بسحجات وكدمات و"بيتر. س. خ" 21 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه 4 سم، و"علي فتحي جهاده "21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"محمد عصمت علي" 21 عاما مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و"محمد رجب صديق" 21 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"كريم منصور السنوسي" 26 عاما، جرح بالجبهة 2 سم واشتباه كسر بالساق اليمنى، وجرى نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

إرشادات مرورية وسيارات إغاثة لحماية المواطنين من حوادث الطرق بسبب الشبورة المائية

وضعت الإدارة العامة للمرور، تعليمات وإرشادات مرورية علي الطرق، أمام قائدي المركبات للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق، فضلا عن نشر الخدمات المرورية وسيارات الاغاثة علي مختلف، الطرق الصحراوية والزراعية لحماية قائدي المركبات من الشبورة المائية والتقلبات الجوية.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا العام قنا مديرية أمن قنا مستشفي قنا العام مستشفي قنا

الجريدة الرسمية