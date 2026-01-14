إطلاق حملة لتعظيم الاستفادة من سفير قصب السكر بمحافظة قنا

18 حجم الخط

أطلق فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة قنا، بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومديرية الزراعة بقنا، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، حملة توعية بيئية بعنوان «لا لحرق القش»، وذلك ضمن مبادرة «سفير قصب السكر مورد لنا».

وتهدف الحملة إلى إعادة تدوير المتبقيات الزراعية، وفي مقدمتها سفير قصب السكر، وتحويلها إلى مورد اقتصادي آمن، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة بمحافظات الصعيد.

حملة بقنا للاستفادة من سفير القصب

وشهدت مدينة قوص تدشين فعاليات الحملة، من خلال تنظيم ندوتين توعويتين وحوار بيئي موسع مع كبار المزارعين بقريتي حجازة والمخزن، وذلك بمشاركة إحدى شركات إعادة تدوير المخلفات، لبحث فرص إقامة شراكات مع المتعهدين والجمعيات الأهلية لشراء المتبقيات الزراعية واستثمارها بصورة منظمة ومستدامة.

وتناولت الفعاليات دور مشروع النمو الأخضر في دعم منظومة إدارة المخلفات الزراعية، من خلال الربط بين المزارعين، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات إعادة التدوير، بما يتيح إقامة مشروعات اقتصادية قائمة على المتبقيات الزراعية، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من سفير قصب السكر كأحد الموارد الواعدة.

كما استعرض مسؤولو جهاز شؤون البيئة أهمية التوعية البيئية في تشجيع المزارعين على استغلال المتبقيات الزراعية في إنتاج الأعلاف، والسماد العضوي، والطاقة البديلة، بدلًا من حرقها، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين جودة الهواء والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار القائمون على الحملة إلى أن مبادرة «سفير قصب السكر مورد لنا» التي أطلقتها وزارة البيئة منذ عام 2016 حققت نتائج إيجابية بمحافظات الصعيد، مؤكدين أن نجاح تطبيقها بمحافظة قنا يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، أوضح ممثلو الجمعيات الأهلية بمدينة قوص أن الجمعيات تلعب دورًا متناميًا في دعم المزارعين ورفع دخولهم، من خلال توفير المعدات والمساهمة في تسويق سفير قصب السكر بدلًا من إهداره بالحرق، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا ويحافظ على البيئة والصحة العامة.

واختتمت الفعاليات باستعراض آليات شراء سفير قصب السكر وقوائم الأسعار المقترحة، وسبل التشبيك بين شركات إعادة التدوير والجمعيات الأهلية والمتعهدين، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للمزارعين.

