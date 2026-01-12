مدبولي يصل إلى محطة الطاقة الشمسية في قنا لافتتاحها

18 حجم الخط

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الى محطة الطاقة الشمسية، التي سيتم افتتاحها بطاقة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء وتغذية المجمع الصناعي بنجع حمادي بالقرب من مصنع إنتاج الألومنيوم، بواسطة شركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، بحجم استثمارات يقدر بحوالي 600 مليون دولار أمريكي.

يعد المشروع واحدًا من مشروعات الخطة العاجلة العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري لإدخال قدرات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، مما يعمل على خفض إعتماد الدولة على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، والمشروع سيمكن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنوع مصادر الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (النظيفة) ومنها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء اللازمة للاستخدامات الصناعية.

مدبولي يفتتح أول مصنع في مصر لإنتاج أرضيات SPC بجودة عالية

وفي سياق منفصل افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع كامستون للصناعات المتطورة، ضمن نطاق المطور الصناعي البحر الأحمر للنحاس، وذلك خلال جولته لافتتاح مشروعات صناعية ولوجستية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة لـ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

افتتاح مشروع كامستون للصناعات المتطورة

وفي مستهل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن المشروع يعكس التوجه الحكومي القوي نحو تعزيز توطين الصناعات الوسيطة والتحويلية، لما تسهم به في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم نمو الصناعات الوطنية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويهدف إلى توسيع قاعدة التوريد المحلي، مما يحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

