وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى قنا العام ملحمة عمل إنساني لخدمة المرضى

تواصل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى قنا العام أداء دورها الحيوي باعتبارها أحد أهم شرايين الحياة لمرضى الفشل الكلوي بمحافظة قنا، وسط ضغط عمل كبير وجهود متواصلة من الفرق الطبية والفنية.

انجازات كثيرة لمستشفي قنا العام

تخدم وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى أعدادًا كبيرة من المرضى الذين يعتمدون على جلسات الغسيل الكلوي كعلاج أساسي منتظم، حيث يبلغ عدد المرضى الأساسيين التابعين للمستشفى نحو 295 مريضًا من منتفعي نفقة الدولة والتأمين الصحي وتكافل وكرامة، بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا لكل مريض.

كما تم إضافة نحو 43 مريضًا تابعين لمستشفى التأمين الصحي نظرًا لأعمال التطوير الجارية بوحدتهم، فضلًا عن استقبال حالات غسيل كلوي طوارئ بشكل يومي بمتوسط 10 حالات واردة من مستشفيات مجاورة نظرا لأعمال تطوير وحدة الغسيل لديهم وباقي أقسام مستشفى قنا العام، بواقع جلسة أو أكثر لكل حالة.

وبذلك تتعامل الوحدة مع ما يقرب من 305 مرضى ثابتين أسبوعيًا، بخلاف حالات الطوارئ اليومية.

ويبلغ إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي للمرضى الدائمين نحو 915 جلسة أسبوعيًا، بالإضافة إلى قرابة 70 جلسة طوارئ أسبوعيًا، بمتوسط زمن للجلسة الواحدة يصل إلى أربع ساعات، وهو ما يعادل نحو 3940 ساعة غسيل كلوي أسبوعيًا، بما يعكس حجم التشغيل المكثف والعمل المتواصل على مدار الساعة.

وتعتمد الوحدة على قوة تمريضية أساسية قوامها 36 ممرضًا وممرضة لتغطية جميع الورديات، مدعومة بعدد 12 ممرضًا وممرضة من مستشفى التأمين الصحي، في إطار التعاون المؤسسي بين المنشآت الصحية، ورغم ذلك فإن حجم العمل الكبير وعدد الجلسات اليومي يضع الفريق التمريضي والطبي تحت ضغط شديد ومستمر مع الحرص الكامل على عدم تأثر مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وتضم وحدة الغسيل الكلوي عدد 61 ماكينة غسيل كلوي تعمل بصورة مستمرة، وتواجه الوحدة معدل أعطال يومي يتراوح بين 6 و10 بلاغات، وهو أمر طبيعي في ظل التشغيل المكثف، ويتم التعامل مع هذه الأعطال بشكل فوري من خلال فريق الإدارة الهندسية بالمستشفى المكون من 9 أفراد فقط، بالتعاون مع ثلاث شركات متخصصة في صيانة ماكينات الغسيل الكلوي.

ورغم كثافة الأعطال وضغط التشغيل، تعمل الوحدة بطاقة تتراوح بين 85 و98 في المائة من طاقتها الكاملة، وهو ما ينفي بشكل قاطع أي مزاعم عن إهمال أو تقصير، حيث إن توقف أعمال الصيانة أو الإهمال كان سيؤدي إلى توقف الوحدة بالكامل خلال فترة وجيزة، وهو ما لم يحدث.

كما يتولى فريق الصيانة بالمستشفى مسؤولية متابعة ما يقرب من ألف جهاز طبي بمختلف أقسام المستشفى، لضمان استمرارية العملية الطبية داخل المستشفى بالكامل.

ويتم صرف مئات الآلاف من الجنيهات شهريًا لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار اللازمة لوحدة الغسيل الكلوي، في إطار الحرص على عدم تأثر الخدمة المقدمة للمرضى أو تأخير أي جلسة علاجية.

وتؤكد إدارة مستشفى قنا العام أن وحدة الغسيل الكلوي تمثل مركز حياة حقيقي لمئات المرضى بمحافظة قنا، وأن ما يُثار من شائعات لا يستند إلى حقائق على أرض الواقع، مشددة على أن الأرقام والوقائع تؤكد حجم الجهد المبذول والإخلاص في العمل من جميع الفرق الطبية والتمريضية.

