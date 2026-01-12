ركاب قطارات الصعيد المكيفة يستغيثون من سوء الخدمات وانتشار المخلفات والحشرات (فيديو)

18 حجم الخط

رحلة من المعاناة يقطعها ركاب قطارات الصعيد، بين محافظات قنا الأقصر وأسوان ، بسبب سوء الخدمات وانتشار الحشرات والمخلفات والقمامة داخل القطارات المكيفة رغم ارتفاع أسعار التذاكر بمحطات المراكز إلي 45 جنيها.

“فيتو” تجولت بين عربات القطارات لتنقل لكم معاناة ركاب القطارات من انتشار الحشرات والقمامة والروائح الكريهة التي تنبعث من دورات المياه.

قمامة ومخلفات بين المقاعد

ويقول صابر عدلي، أحد الركاب الذين يترددون علي القطار المكيف القادم من أسوان والمتجه إلي الأقصر، إن ركاب القطارات يعانون في رحلتهم داخل القطارات المكيفة من انتشار القمامة والمخلفات وخاصة في الفترات المسائية وهذا الأمر يتسبب في أزمات كبيرة للمواطنين الذين يصطحبون أسرهم مشيرا إلى أن أغلب الركاب يتعاملون مع المواصلات العامة بشكل سئ جدا.

وطالب صابر، بضرورة أن يكون هناك سلات للقمامة مخصصة بين العربات لإلقاء المخلفات بدلا من وضعها بين المقاعد ومنها تنتشر الحشرات وتنبعث روائح بقايا الاطعمة التي تؤدي الي انتشار الحشرات.

روائح دورات المياه سيئة

قال عامر محمد محمود، موظف، أن الكثير من دورات المياه الموجودة في أغلب القطارات سيئة للغاية وتبعث منها روائح كريهة حتي عند وقوفها علي محطة الرصيف وهو ما يشير الي الاستخدام السئ لجميع المرافق العامة، كما أنه لايوجد نظافة ومتابعة مخصصة من قبل مسؤؤلي القطارات.

وطالب بضرورة أن يتم التعامل بشكل فوري مع دورات المياه وأن يكون هناك اهتمام بالنظافة خاصة أن هناك كبار سن وسيدات فضلا عن عدم تخصيص دورات للسيدات والرجال وللأسف الاستخدام للجميع برغم وجود اضرار بسبب هذا الأمر غير المقبول.

