محافظات

محافظ قنا يبحث تحويل دندرة إلى نموذج رائد للسياحة الريفية المستدامة

محافظ قنا الدكتور
محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة معنية بملف السياحة الريفية بقرية دندرة، لبحث آليات تطوير نموذج متكامل للسياحة الريفية المستدامة، يحقق عائدا اقتصاديا مباشرا لأهالي القرية، ويحافظ في الوقت ذاته على الهوية الثقافية والتراثية للمنطقة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ووفد الشركة، حيث تناول مناقشة عدد من المشروعات المجتمعية المقترحة، من بينها تأسيس تعاونيات محلية لتنظيم الزيارات الزراعية المصحوبة بمرشدين، وتقديم تجارب ركوب الخيل، وتسويق المنتجات المحلية مثل الحبال وسلال الخوص، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة المجتمع.

حماية المواقع والحفاظ على الطابع المحلي بقنا

كما استعرض اللقاء آليات إدارة حركة الزائرين من خلال تدريب أفراد من أبناء القرية للعمل كحراس للتراث ومنظمين للزيارات، بما يضمن حماية المواقع والحفاظ على الطابع المحلي، إلى جانب تطوير منظومة الإقامة والمأكولات التقليدية عبر إنشاء بيوت ضيافة منظمة ومطاعم تعتمد على المنتجات الزراعية الطازجة.

وتناول الاجتماع برامج تدريب وتأهيل الكوادر السياحية، خاصة المرشدين في مجالات علم الفلك الأثري وفنون السرد القصصي، والعاملين في أنشطة ركوب الخيل وفق معايير السلامة المهنية، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة وذات جودة.

وفي هذا الإطار، أوضح محافظ قنا أن قرية دندرة تمتلك مقومات طبيعية وتاريخية متميزة تؤهلها لتكون نموذجًا رائدًا للسياحة الريفية على مستوى صعيد مصر، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي أولوية للمشروعات القائمة على إشراك المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، وربط السياحة بالزراعة والحرف التراثية بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف "عبد الحليم" أن رؤية المحافظة تستهدف تقديم دندرة كوجهة سياحية متكاملة ترتبط بمعبد دندرة والبيئة الزراعية المحيطة والتراث المحلي، بما يعزز من مكانة قنا السياحية ويدعم تنويع المنتج السياحي بعيدًا عن الأنماط التقليدية.

كما ناقش اللقاء سبل دعم البنية التحتية وتيسير الوصول إلى القرية، من خلال تطوير الطرق، ووضع لوحات إرشادية واضحة، وإنشاء مناطق مشاة هادئة على ضفاف النيل داخل القرية، فضلًا عن دراسة إطلاق خدمة نقل سياحي مخصصة تربط بين القرية ومعبد دندرة، وتطبيق تذكرة موحدة لزيارة المواقع المرتبطة بالمعبد.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية بناء هوية وعلامة تجارية سياحية متكاملة لقرية دندرة، تتسق مع الهوية البصرية لمحافظة قنا، إلى جانب إعداد استراتيجية موحدة للتسويق السياحي تشمل تطوير الحزم السياحية وخطط الترويج على المستويين المحلي والدولي.

الجريدة الرسمية