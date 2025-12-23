الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
محافظ أسوان: إتاحة خدمة تصديق الخارجية على المستندات عبر مكاتب البريد

 أعلن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة القومية للبريد لإتاحة خدمة التصديق على المستندات من خلال مكاتب البريد داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر للقاهرة.

 

تصديقات وزارة الخارجية 

 أضاف محافظ أسوان، أن المواطن يمكنه التوجه إلى أقرب مكتب بريد لتسليم المستندات المطلوب التصديق عليها، حيث يتولى مندوب البريد نقلها إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية بأسوان أو أقرب مكتب تصديقات متاح، وإنهاء كافة الإجراءات، ثم تسليم المستندات للمواطن مرة أخرى سواء فى منزله أو من خلال مكتب البريد طبقًا لرغبته.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن مكتب تصديقات وزارة الخارجية بأسوان يقدم عددًا من الخدمات القنصلية المهمة من بينها " التعامل مع المشكلات العمالية للمصريين بالخارج، وإجراءات شحن جثامين المتوفين، وإنهاء مختلف المعاملات القنصلية " وذلك دون الحاجة للسفر إلى مقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

أوضح أن هذه الخطوة تأتى فى إطار خطة محافظة أسوان لتقريب الخدمات من المواطنين، وتحسين مستوى الأداء الحكومى، وتقديم خدمات سريعة وفعالة تليق بأبناء المحافظة.

وفى نفس الوقت يتم العمل على تكثيف جهود التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الخدمات القنصلية والرقمية بما يلبى احتياجات المواطنين ويخفف عنهم مشقة الوقت والانتقال بالشكل الأفضل.

