ضبط المتهمين بطعن طالب في متنزه شهير بالزقازيق بسبب خلاف على التصوير

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهمين في واقعة طعن طالب داخل أحد المتنزهات الشهيرة بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، عقب نشوب مشاجرة بسبب خلاف على أولوية التقاط الصور الفوتوغرافية.

لهو الصغار يتسبب في مشاجرة بين طلاب الشرقية والأمن يكشف تفاصيل الفيديو

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة 

وتبين من التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه محمد إيهاب محمد، طالب، والمتهمين، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يستل أحد المتهمين سلاحًا أبيض «سكين» ويطعن المجني عليه، ثم لاذا بالفرار من المكان.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

على الفور، كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها، حيث نجحت مباحث القسم، بقيادة الرائد حسن أباظة، في تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما عبدالجواد م. ع، وشهرته «زين»، 17 عامًا، طالب، وأحمد ص. ا، 21 عامًا، يعمل مصورًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

احذر.. استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات.

جرائم البلطجة واستعراض القوة وترويع الأمنين من الجرائم التي عمل المشرع على التصدي لها عن طريق قانون العقوبات  للتصدي لجريمة البلطجة بكل أشكالها؛ حيث تتدرج عقوبة البلطجة في قانون العقوبات، من الحبس سنة، وحتى عقوبة الإعدام.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

