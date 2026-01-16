الجمعة 16 يناير 2026
خارج الحدود

إيلون ماسك أمام القضاء بسبب صورة مخلة بالذكاء الاصطناعي

قدمت آشلي سانت كلير، والدة أحد أبناء رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد الملياردير بسبب صور وهمية مخلة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مجال الذكاء الاصطناعي

وتظهر الصور آشلي في مشاهد جنسية، وذلك عبر نموذج الذكاء الاصطناعي Grok الذي طورته شركة ماسك، بحسب ما ذكرته قناة "NBC News".

وأفاد التقرير بأن آشلي سانت كلير قدمت دعوى قضائية ضد شركة xAI التابعة لماسك والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، متهمة إياها بالإهمال وتسببها لها بأذى نفسي، بعد أن سمحت لمستخدمي أداة الذكاء الاصطناعي Grok بإنشاء صور مزيفة تظهرها في وضعيات مخلة، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من هذه الممارسات رغم شكاويهم المتكررة.

وأشارت القناة إلى أن الدعوى القضائية تأتي في خضم فضيحة مستمرة منذ عدة أسابيع حول استخدام نموذج Grok لإنتاج صور جنسية مولدة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إزالة الملابس رقميا من الصور الأصلية.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد كشف مؤخرا عن تكرار استخدام الشبكة العصبية Grok لإنشاء محتوى إباحي، مما أثار استياء السلطات في عدد من الدول.

ونتيجة لذلك، تم حظر الروبوت مؤقتا في إندونيسيا وماليزيا، كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن نيّته حظر شبكة X الاجتماعية بالكامل بسبب هذه الميزة في Grok. 

أوروبا تهدد بغلق  شبكة X

بالإضافة إلى ذلك، هددت المفوضية الأوروبية شبكة X بعواقب وخيمة إذا لم تصلح طريقة عمل Grok داخل الاتحاد الأوروبي. 

