الخميس 15 يناير 2026
الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمنشآت الجيزة خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 31 مليونًا و288 ألفًا و97 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الجيزة خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

المستشفيات الـ21 قدمت 5 ملايين و793 ألفًا و696 خدمة

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات الـ21 قدمت 5 ملايين و793 ألفًا و696 خدمة، شملت الاستقبال والطوارئ والعمليات الجراحية والرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي، إلى جانب 3 ملايين و934 ألفًا و742 مستفيدًا من العيادات الصباحية، و406 آلاف و597 من العيادات المسائية.

 كما تم تقديم 14,275 خدمة عبر التشخيص عن بُعد، و79 قافلة علاجية استفاد منها 62 ألفًا و596 مواطنًا في المناطق الأكثر احتياجًا.

أما مراكز ووحدات الرعاية الأولية، فقد قدمت 10 ملايين و406 آلاف و426 خدمة، تضمنت الاستقبال والعيادات والعلاج الطبيعي والمعامل وتنظيم الأسرة، مع تفعيل 17 عيادة مسائية، وتطوير 51 وحدة صحية، واعتماد 10 وحدات من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

تقديم 15 مليونًا و87 ألفًا و975 خدمة لجميع الفئات العمرية

 

وفي إطار المبادرات الرئاسية، تم تقديم 15 مليونًا و87 ألفًا و975 خدمة لجميع الفئات العمرية، لتعزيز الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

شهدت المستشفيات تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والتجهيزات الحديثة، بإضافة 92 سرير رعاية مركزة، واستحداث خدمات جديدة مثل تشغيل أجهزة الماموجرام والأشعة المقطعية، وتفعيل التشخيص عن بُعد، وبرامج مكافحة المضادات الحيوية، إلى جانب تجهيز أقسام الرعاية المركزة للقلب والأطفال، وتوفير أجهزة حديثة للعلاج الطبيعي والمعامل، وافتتاح وحدات غسيل كلوي وغرف عمليات جديدة بعدد من المستشفيات الرئيسية.

الصحة: تقديم أكثر من 530 ألف خدمة طبية بالأقصر خلال 2025

حلقة نقاشية لإعلام الداخلة عن “الوعي الديني ودوره في تعزيز الصحة الوقائية للأسرة”

وأكد الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، قرب افتتاح  مستشفى بولاق العام كأكبر صرح طبي مجهز، مع تكثيف التدريب المهني للكوادر الطبية، وتفعيل الحملات التوعوية، والحملات الرقابية على المنشآت غير الحكومية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

