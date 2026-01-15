نجاح أول عملية "كيّ العقد العصبية" بمستشفيات التأمين الصحي الشامل

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح إجراء تدخل طبي دقيق ومتقدم يُعرف باسم “كيّ العقد العصبية – Cardio Neuroablation”، وذلك لأول مرة داخل إقليم القناة، وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، في إنجاز طبي يعكس التطور النوعي في مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل منشآت الهيئة.

سيدة كانت تعاني من نوبات إغماء متكررة نتيجة التباطؤ الشديد في ضربات القلب

وأوضحت الهيئة أن هذا التدخل الطبي المتقدم أُجري لسيدة كانت تعاني من نوبات إغماء متكررة نتيجة التباطؤ الشديد في ضربات القلب، حيث تُعد تقنية كيّ العقد العصبية من أحدث الأساليب العلاجية العالمية المستخدمة في حالات الإغماء المرتبطة بزيادة نشاط العصب الحائر، دون الحاجة إلى زراعة منظم دائم لضربات القلب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، أن هذا الإجراء يتم من خلال القسطرة القلبية، ويعتمد على كيّ نهايات العصب الحائر بعد تقييم دقيق وشامل للحالة، بما يضمن اختيار المرضى الأكثر ملاءمة لهذا النوع من التدخل، مؤكدًا أن التقنية تمثل نقلة نوعية في علاج اضطرابات نظم القلب.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن تكلفة هذا التدخل الطبي المتقدم تصل إلى نحو 400 ألف جنيه خارج التغطية الصحية الشاملة، وتم إجراؤه بالكامل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل والمريضة لم تتحمل أكثر من 482 جنيها شاملة الاقامة، في إطار التزام الهيئة بتوفير أحدث التقنيات الطبية العالمية للمواطنين دون تحميلهم أي أعباء مالية، وبما يرسخ مبدأ العدالة الصحية.

وأكد رئيس الهيئة أن نجاح هذا التدخل يعكس ما تشهده مستشفيات الهيئة من تطور ملحوظ في مستوى التجهيزات الطبية والقدرات الفنية، إلى جانب توافر الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى، بما يسهم في توطين التدخلات الدقيقة داخل المحافظات وتقليل الحاجة إلى الإحالة خارج الإقليم.

امتلاك الهيئة كوادر طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى

ولفت أن امتلاك الهيئة كوادر طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى يعد الركيزة الأساسية لنجاح توطين التقنيات العلاجية المتقدمة داخل منشآت الهيئة، مشيرًا إلى أن الاستثمار المستمر في التدريب والتعليم الطبي المستمر ينعكس مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة، ويُمكّن الفرق الطبية من تنفيذ أدق التدخلات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن أمان المرضى وتحقيق أفضل النتائج العلاجية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأُجري هذا التدخل الطبي الدقيق تحت إشراف ومشاركة نخبة من المتخصصين في كهربية القلب، على رأسهم الدكتور أحمد طاهر، أستاذ الحالات الحرجة وكهربية القلب بوحدة شريف مختار بالقصر العيني، والدكتور محمد عطا، استشاري كهربية القلب بمستشفى النصر التخصصي.

