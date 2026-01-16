10 نصائح تساعدك، في العناية بشعر أطفالك شتاء

18 حجم الخط

نصائح للعناية بشعر أطفالك شتاءً، مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يواجه شعر الأطفال تحديات مختلفة تؤثر في صحته ولمعانه، مثل الجفاف، الهيشان، التقصف، وتساقط الشعر أحيانًا.





شعر الأطفال بطبيعته أكثر رقة وحساسية من شعر الكبار، لذلك يحتاج إلى عناية خاصة تعتمد على الطرق الطبيعية والآمنة بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية القاسية.



نصائح هامة للعناية بشعر أطفالك

في هذا التقرير نستعرض مجموعة من النصائح الطبيعية والفعّالة للعناية بشعر الأطفال خلال فصل الشتاء، للحفاظ على نعومته وقوته وصحته، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



أولًا: اختيار شامبو طبيعي ومناسب للأطفال

من أهم خطوات العناية بشعر الأطفال في الشتاء اختيار شامبو خالٍ من السلفات والبارابين والعطور الصناعية القوية. يُفضل استخدام الشامبو المصنوع من مكونات طبيعية مثل الألوفيرا أو البابونج، لأنها تنظف فروة الرأس بلطف دون تجفيفها. كما يُنصح بعدم غسل شعر الطفل يوميًا في الشتاء، بل الاكتفاء بغسله مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحفاظ على الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر من الجفاف.



ثانيًا: الترطيب المنتظم بزيوت طبيعية خفيفة

الترطيب عنصر أساسي في روتين العناية بشعر الأطفال خلال الطقس البارد. يمكن استخدام زيوت طبيعية خفيفة مثل زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، أو زيت الزيتون البكر بكميات قليلة جدًا. يُفضل تدفئة الزيت بين راحتي اليدين ثم تدليك فروة الرأس بلطف وتوزيعه على أطراف الشعر، مرة إلى مرتين أسبوعيًا. هذه الزيوت تساعد على تغذية الشعر، تقليل التقصف، ومنحه لمعانًا طبيعيًا دون إثقاله.

ثالثًا: تجنب الماء الساخن أثناء غسل الشعر

رغم أن الماء الساخن يبدو خيارًا مريحًا في الشتاء، إلا أنه من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى جفاف شعر الأطفال. الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس ويجعل الشعر أكثر عرضة للهيشان والتكسر. يُفضل استخدام الماء الفاتر لغسل الشعر، ثم شطفه بماء يميل للبرودة قليلًا لإغلاق مسام الشعر والحفاظ على ترطيبه.

رابعًا: تجفيف الشعر بطريقة صحيحة

تجفيف شعر الأطفال بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى تقصفه وإضعافه. يُنصح بتجنب استخدام مجفف الشعر الساخن قدر الإمكان، والاكتفاء بتجفيف الشعر بالمنشفة القطنية عن طريق التربيت الخفيف دون فرك قوي. وإذا لزم استخدام السيشوار، فيجب ضبطه على هواء فاتر وبمسافة مناسبة عن الشعر.

خامسًا: تمشيط الشعر بلطف واختيار الأدوات المناسبة

شعر الأطفال يتشابك بسهولة في الشتاء بسبب الجفاف، لذلك يجب تمشيطه بلطف باستخدام مشط خشبي أو فرشاة ذات أسنان واسعة. يُفضل تمشيط الشعر وهو شبه جاف وليس مبللًا تمامًا، مع البدء من الأطراف ثم الاتجاه للأعلى تدريجيًا لتقليل الشد والتكسر. كما يمكن استخدام رذاذ ماء ممزوج بقطرات من زيت طبيعي لتسهيل التمشيط.

نصائح للعناية بشعر أطفالك

سادسًا: ماسكات طبيعية مغذية لشعر الأطفال

يمكن تحضير ماسكات طبيعية وآمنة تساعد في تغذية شعر الأطفال خلال الشتاء، مثل ماسك الزبادي مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، أو ماسك الأفوكادو المهروس مع زيت جوز الهند. يُوضع الماسك على الشعر لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم يُغسل بشامبو خفيف. هذه الماسكات تُستخدم مرة كل أسبوعين وتمنح الشعر نعومة وترطيبًا عميقًا.

سابعًا: الاهتمام بتغذية الطفل من الداخل

صحة شعر الأطفال لا تعتمد فقط على العناية الخارجية، بل تتأثر بشكل كبير بالتغذية السليمة. يجب الحرص على تقديم أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الزنك، وفيتامينات A وE. الخضروات الورقية، الفواكه الطازجة، البيض، الحليب، والمكسرات المطحونة (بحسب عمر الطفل) تساهم في تقوية الشعر وتحسين نموه ولمعانه.

ثامنًا: حماية الشعر من العوامل الجوية

الهواء البارد والرياح القوية من أكثر العوامل التي تضر شعر الأطفال في الشتاء. يُنصح بتغطية الشعر بقبعة قطنية عند الخروج، مع التأكد من أن تكون نظيفة وغير ضيقة حتى لا تسبب احتكاكًا زائدًا أو تعرق فروة الرأس. كما يُفضل تجنب القبعات المصنوعة من الخامات الصناعية التي تزيد من الجفاف.

تاسعًا: تقليل استخدام الإكسسوارات الضاغطة

استخدام ربطات الشعر الضيقة أو المشابك المعدنية قد يسبب تكسر شعر الأطفال، خاصة في الشتاء. يُفضل اختيار ربطات قماشية ناعمة وتجنب شد الشعر بقوة. كما يُنصح بترك الشعر منسدلًا لفترات للسماح له بالتهوية والراحة.



..

عاشرًا: الالتزام بروتين بسيط ومستمر

العناية بشعر الأطفال لا تحتاج إلى تعقيد أو منتجات كثيرة، بل تعتمد على الاستمرارية واللطف. وضع روتين بسيط يشمل الغسل المناسب، الترطيب الطبيعي، والتغذية السليمة كفيل بالحفاظ على صحة شعر الطفل طوال فصل الشتاء.

إن اتباع النصائح الطبيعية للعناية بشعر الأطفال شتاءً يضمن الحفاظ على نعومته وقوته بعيدًا عن المواد الكيميائية الضارة. الاهتمام اليومي والبسيط يمنح الطفل شعرًا صحيًا وجميلًا، ويُجنب الأمهات الكثير من المشكلات الشائعة المرتبطة بجفاف وتقصف الشعر في فصل الشتاء.

