10 سلوكيات خاطئة ابتعدى عنهم مع أطفالك حفاظا على صحتهم

تهتم كل أم بأطفالها من حيث التغذية السليمة وإعطائهم التطعيمات، وذلك حفاظا على مناعتهم ونموهم بشكل صحى وحمايتهم من الأمراض.

وتغذية الصغار لها حدود لأن هناك أكلات ممنوع تقديمها لهم حفاظا على صحتهم، لذا تحرص الأمهات على اتباع التعليمات عند تغذية الصغار.

10 سلوكيات خاطئة امتنعى عنها مع طفلك

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 10 سلوكيات خاطئة يجب الابتعاد عنهم مع الأطفال حفاظا على صحتهم، ومن هذه السلوكيات:-

تقديم العسل للصغار، وذلك لانه يمكن أن يسبب تسمم خطير (بوتيوليني)، وهو يؤثر على الأعصاب ويمكن أن يكون قاتل لو تأخر العلاج.

أدوية مثل البروفين أو الباراسيتامول يجب أن تكون جرعاته حسب الوزن وليس حسب السن أو التوقعات لذا هذه الأدوية يجب أن تكون تحت إشراف طبى.

تنظيف أذن الطفل بقطن من الداخل، وهذا يمكن أن يسبب دخول شمع أكثر داخل اذن الطفل أو يجرح القناة السمعية ويسبب التهابات.

استخدام بودر التلك على جسم الطفل، والبودر لو تنفسها الطفل يمكن أن تسبب له مشاكل في الرئة، خاصة لو الطفل يعانى من برد أو كحة.

ترك الطفل ينام على بطنه وهو صغير أقل من سنة، وهذا يزيد من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع.

تشغيل بخار ماء ساخن قريب من الطفل، قد يسبب حروق في الجهاز التنفسي أو على الجلد.

غسل جلد الطفل بالماء الساخن جدا وللاسف جلد الطفل أكثر حساسة وبالتالى أبناء الساخن يمكن أن يسبب حروق حتى ولو كان غير مؤثر على جلد الام، فالاطفال تتأثر سريعا.

تشغيل مكيف أو مروحة مباشرة على الطفل، يزيد فرص التهابات الأذن أو نزلات البرد الشديدة.

استخدام مشاية الأطفال، تزيد من نسبة الحوادث وسقوط الطفل وتؤخر المشي الطبيعي.

اعطاء الطفل أي أكل صلب قبل 6 شهور، وهذا يمكن أن يعرضه للاختناق أو حساسية مزمنة، خاصة أن الجهاز الهضمي للطفل فى ذلك العمر ليس جاهز.

سلوكيات خاطئة امتنعى عنها مع طفلك

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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