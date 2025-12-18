الخميس 18 ديسمبر 2025
اصنعي بنفسك غسولا طبيعيا للشعر لعلاج التساقط وملء الفراغات

تساقط الشعر من المشكلات الشائعة الحدوث بين الفتيات لأسباب عديدة وللأسف تؤثر في كثافة الشعر وجماله وفي حالة إهمال العلاج تظهر فراغات بالشعر.

وتحرص الفتيات كثيرًا على علاج تساقط الشعر وملء الفراغات حفاظًا على جمالهن لأن الشعر زينة الفتاة، وعادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية الاقتصادية والآمنة على الشعر.

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن غسول الشاي من أفضل المستحضرات التي تساعد في علاج تساقط الشعر وملء الفراغات ويحضر في المنزل وفعال وليس له آثار جانبية، ويمكن تحضيره بالشاي الأخضر أو الشاي الأسود، وله فوائد عظيمة الشعر.

فوائد غسول الشاى الأخضر للشعر 

وأضافت سهام، أن من فوائد غسول الشاى الأخضر للشعر:

  • قليل الكافيين.
  • غنى بمضادات أكسدة وفيتامينات.
  • يهدئ فروة الرأس فى حالة وجود التهابات أو حكة.
  • يحفز بصيلات الشعر حتى تنمو بشكل أفضل.
  • مناسب لأي نوع شعر.
فوائد غسول الشاى الأسود للشعر 

​أما عن فوائد غسول الشاى الأسود للشعر

  • يحتوى على ​كافيين أعلى، وبالتالى ينشط البصيلات ويجعل الشعر ينمو.
  • غنى بمضادات أكسدة قوية.
  • يوقف تساقط الشعر لاحتوائه على مركب يمنع هرمون (DHT) الذي يسبب تساقط الشعر.
  • يحارب الشيب والجفاف ويؤخر ظهور الشعر الأبيض.

طريقة عمل غسول الشاى لمنع تساقط الشعر

وتابعت، أنه لتحضير غسول الشاى لعلاج تساقط الشعر وملء الفراغات:-

  • ​اغلي لتر ماء وضعي فيه 4 أكياس شاي سواء أسود أو أخضر.
  • نتركه منقوع 3 دقائق، ثم ننزع الأكياس ونتركه يبرد تماما.
  • وبعد غسل الشعر نضع الغسول على فروة الرأس وندلكها.
  • ثم نتركه على الشعر نصف ساعة ثم نغسله بالماء.
  • يستخدم مرة واحدة أسبوعيا حتى لا يجف الشعر.
أطعمة تمنع تقصف الشعر، وتقويه من الجذور

وصفات طبيعية، لتقوية جذور الشعر الضعيفة في أسرع وقت

